TuS Bommern gibt erste Verlängerungen bekannt

Witten. Beim Handball-Oberligisten aus Witten läuft fieberhaft die Suche nach Verstärkungen. Erste Zusagen des aktuellen Kaders sind nun fix.

Zuletzt musste Handball-Oberligist TuS Bommern zwei schmerzliche Abgänge zur kommenden Saison hinnehmen. Sowohl Markus Schmitz als auch Marcel Tarlinski werden sich dem Drittligisten SG Menden Sauerland Wölfe anschließen, haben dem Werben ihres früheren TuS-Trainers Ingo Stary nachgegeben. Auch Torhüter Valentin Beckmann hat dem Club inzwischen signalisiert, dass er sich anderweitig orientieren wird.

Wohin es den jungen Torhüter, der erst im Herbst zu den Bommeranern stieß, letztlich ziehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Oberliga-Konkurrent soll bislang die besten Karten haben. "Ich gehe davon aus, dass wir uns wieder einen jungen, dritten Torhüter mit ins Aufgebot nehmen", so der Teammanager Andreas Buchholz. Denn zwei Positionen zwischen den TuS-Pfosten sind klar vergeben. Sowohl Clemens Uphues als auch Stefan Goldkuhle haben ihren Kontrakt bei den Wittenern um ein weiteres Jahr verlängert. Der eine oder andere Akteur aus dem TuS-Kader müsse auch erst seine berufliche Situation klären, ehe er seine Zusage bis zum Ende der Saison 2021/22 geben könne.

Neuzugänge für verschiedene Positionen gesucht

Für vier verschiedene Positionen suchen die TuS-Verantwortlichen neues Personal. Einen Linkshänder für den rechten Rückraum, einen Spielgestalter, einen Rechtsaußen und einen Kreisläufer wolle man verpflichten, so Abteilungsleiter Thomas Hitzemann. "Die Situation ist zwar wegen Corona sicherlich nicht einfach, aber wir haben eine recht lange Liste, die wir nach und nach abarbeiten." Einige Spieler habe man bereits kontaktiert, hier und da auch schon eine Absage erhalten - "aber ich gehe davon aus, dass wir auch für die neue Saison wieder einen ordentlichen Oberliga-Kader beisammen haben", so Hitzemann.

Auch beide Linksaußen (Fabian Blechschmidt und Felix Groß), Rechtsaußen Alexander Lindner, Lukas Burbaum und Ole Vesper haben sich für eine weitere Saison im TuS-Dress entschieden. Die Routiniers Kai Funke und Nils Leicht werden wohl nicht mehr im gewohnten Maße helfen können, wollen aber im Notfall aushelfen. "Ich halte uns nach wie vor für ziemlich attraktiv für neue Spieler, die in der Oberliga ihre Chance suchen wollen. Wenn erstmal ein Spieler sein Okay gegeben hat, dann kommen auch relativ schnell weitere hinzu", sagt Thomas Hitzemann, der in ständigem Austausch mit Trainer Nils Krefter steht und bereits ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Bis zum März könne sich die Suche nach neuem Handball-Personal noch hinziehen, mutmaßt Hitzemann.

