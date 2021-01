TuS Bommern verlängert frühzeitig mit Trainer Nils Krefter

Witten. Handball-Oberligist TuS Bommern stellt derzeit die Weichen für die kommende Saison. Neuzugänge sollen im Februar präsentiert werden.

Beim Handball-Oberligisten TuS Bommern ist man derzeit dabei, hinter den Kulissen die Weichen für die Saison 2021/22 zu stellen. Bereits geklärt ist die Personalie des Trainers beim Viertligisten, wie Abteilungsleiter Thomas Hitzemann im WAZ-Gespräch wissen lässt.

WAZ: Noch immer ist nicht absehbar, wie es weitergeht. Wie ist Ihre Meinung, wird die Spielzeit regulär beendet?

Hitzemann: Ich hoffe es zumindest. In der vergangenen Woche gab es zu dem Thema ja eine virtuelle Gesprächsrunde mit dem Handball-Verband Westfalen. Dort ist man schon gewillt, die Saison ab März fortzusetzen, zumindest die Einfach-Runde zu beenden. Ob das klappt, wird man sehen.

WAZ: Es wurde ja ein Testkonzept vorgestellt vom HVW-Präsidium, welches Schnelltests in der Halle für die Spieler beinhaltet. Dabei kommen keine unerheblichen zusätzlichen Kosten auf die Vereine zu. Ist dieses Konzept tragbar?

Hitzemann: Wir sprechen da von rund 160 Euro an Kosten pro Spiel - das ist schon eine ordentliche Summe. Ich weiß nicht, ob die Vereine da alle so mitziehen, weil auch nicht ganz klar ist, wie aussagekräftig diese Tests sein können. Zumal es ja generell für uns alle noch offen ist, wohin es in Sachen Finanzen ab Juni bzw. Juli für die Vereine geht. Uns fehlen u. a die Zuschauereinnahmen. Das wirkt sich irgendwann auch auf den Kader aus.

Einige Zusagen sind schon erfolgt, am Kreis sucht man Verstärkung

WAZ: Wo stehen Sie denn da mit Ihren Planungen? Sind Neuzugänge schon fix, wo müssen Sie etwas tun?

Hitzemann: Wir sind in Gesprächen mit unseren Spielern, eine Reihe von Zusagen haben wir bereits in der Tasche - das wollen wir alles zeitnah gesammelt verkünden. Den Kontrakt haben wir bereits verlängert bis 2022, mit ihm sind wir in ständigem Austausch. Er hat auch schon Vorschläge gemacht in Sachen Neuverpflichtungen. Ich denke, wir müssen u. a. am Kreis und außen etwas tun, eventuell auch im Rückraum. Im Februar werden wir da sicherlich etwas Konkretes verkünden können.

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier .

• Fußball: Beim TuS Heven ist Marcel Herrmann der Königstransfer

• Judo: Vizemeister SU Annen baut auf seine bewährten Kräfte

• Handball:

• Damenhandball: SG ETSV Ruhrtal holt die ersten Neuzugänge

• Fußball: Luis Hartwig feiert seine Premiere im Zweitliga-Trikot