TuS Heven will im Test gegen SCO II weiter Fahrt aufnehmen

Fünf Tore geschossen, aber auch zwei kassiert – das war die Ausbeute von Fußball-Bezirksligist TuS Heven am Sonntag im ersten Test gegen den FC Castrop-Rauxel. Klar also, worauf Trainer Thorsten Kastner am Mittwochabend im zweiten Test besonders achtet.

„Das Hauptaugenmerk liegt auf der Abwehr, so dass wir endlich weniger Gegentor bekommen“, sagt der Trainer der Wittener – mit 38 Gegentoren in 17 Hinrundenspielen hat der TuS deutlich mehr Treffer kassiert als die Konkurrenz im Rennen um den Landesliga-Aufstieg.

Gegner ist der Tabellenvierte der A-Liga Hagen

Wie am Sonntag geht es auch am Mittwoch gegen einen ambitionierten A-Kreisligisten: Der SC Obersprockhövel II ist Tabellenvierter der A-Liga im Kreis Hagen. Anstoß am Haldenweg ist Mittwoch um 19.30 Uhr.

„Wir wollen uns weiter einspielen und wieder in Fahrt kommen“, sagt Thorsten Kastner.