TuS Stockum feiert zweiten Sieg in der Landesliga

Von Erfolg zu Erfolg eilen derzeit die Turner des TuS Stockum in der Landesliga. Nachdem sie schon am ersten Wettkampftag einen Sieg eingesackt hatten, bestätigten sie diese Leistung jetzt auch im EN-Derby bei der TG Berchum/Gevelsberg.

Mit einem guten Gefühl und hochmotiviert waren die Landesliga-Turner der Rot-Weißen nach Gevelsberg gefahren. Das Stockumer Team aus dem letzten Jahr noch eine Rechnung mit dem Rivalen offen, da die TG Gevelsberg/Berchum nur mit Glück den Wettkampf für sich hatte entscheiden können. Auf Stockumer Seite hatten einige wichtige Akteure gefehlt. Obwohl die Wettkampfbedingungen in der alten Turnhalle an der Körnerstraße mehr als ungewöhnlich waren, fuhr das TuS-Team einen klaren Sieg mit 193,60:188-Punkten ein.

Eine Besonderheit hatte der Wettkampf durch den Kampfrichter-Einsatz des ehemaligen Top-Turners Jendrik Lange, der als neutraler Referee fungierte. So gab es dann spannende Duelle um die Gerätepunkte mit dem Auftakt am Boden.

Starke Leistungen von Robin Günther

Erst die Übung von Robin Günther mit 13,20 Zählern sicherte mit 36,10:36,40-Punkten die erste TuS-Gerätewertung. Am Seitpferd musste das Trainerteam Robert Oster/Jannis Darvish dann gleich zwei Stürze notieren, Max Peddinghaus (9,05) und Daniel Davidovich (8,60) wussten zu überzeugen. Somit ging die Seitpferd-Wertung recht deutlich an die Gastgeber. Dafür konnte man - wenn auch knapp - durch Robin Günther (12,05) und Lewin Auner (11,65) die Ringe für sich entscheiden. Nach drei Geräten führte der Gastgeber noch mit 98,55:97,20.

Entscheidung fällt im Derby am Reck

Zwei Elferwertungen sowie der gelungene Tsukahara von Robin Günther, für den es 12,50 Punkte gab, sicherten die nächste Gerätewertung am Sprungtisch und die erste Stockumer Führung. Stabil und ohne Fehler blieb das TuS-Team am Barren, dank der Vorstellungen von Robin Günther (12,30) und Max Peddinghaus (11,15).

Die Schwächen der Gastgeber am Reck waren bekannt, und so erfüllte Daniel Davidovich (8,50) seine Anforderungen, bis dann der beste TuS-Turner, Robin Günther, mit elf Zählern den zweiten Landesliga-Sieg der Wittener sicher stellte. Die Entscheidung um den Sieg in der Landesliga wird dann am 21. März im Auswärtskampf beim TV Kierspe fallen.