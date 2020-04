TuS Stockum vermeldet bereits vier Neuzugänge

Ob die Fußballer des TuS Stockum in der kommenden Saison Bezirksligist sein werden oder wieder in der A-Kreisliga anzutreten haben, das ist derzeit noch ungewiss. Zumindest aber in Sachen Personal sorgen die Verantwortlichen der Rot-Weißen schon mal für klare Verhältnisse, haben inzwischen vier Neuzugänge dingfest gemacht.

TuS Stockum verstärkt sich in der Offensive

„Wir haben in erster Linie bei unserer Suche nach Spielern auf die Offensive geschaut. Da gab es noch ein wenig was nachzubessern“, sagt Daniel Hain, der gemeinsam mit Frank Wondra für die sportliche Leitung an der Pferdebachstraße verantwortlich zeichnet. „Der Großteil unseres Kaders bleibt auch in der nächsten Saison zusammen - das war uns sehr wichtig“, lässt Hain wissen, der als Innenverteidiger nach wie vor auch als Aktiver ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft ist. „Ein Jahr hänge ich noch dran“, so der frühere Westfalenliga-Akteur.

Den ersten Neuzugang für die Serie 2020/21 hatte Frank Wondra schon vor geraumer Zeit verkündet. Mittelstürmer Max Steegmann (SW Wattenscheid 08) soll in Zukunft für die passende Trefferquote sorgen. „Ein solcher Spielertyp hat uns in der Mannschaft gefehlt“, so Hain über den baumlangen Ex-Hevener.

Bei den drei weiteren neuen Spielern für die Truppe von Trainer Marco Held hat der Sportliche Leiter unter anderem seine alten Kontakte genutzt. Aus seiner Zeit beim FC Wetter kannte er Flügelspieler Stelios Mouratidis (31), der schon einmal beim TuS Stockum unter Vertrag stand. Der schnelle Angreifer war zuletzt beim VfB Westhofen aktiv, kickte davor auch schon in der Westfalenliga beim SV Hohenlimburg. „Er bringt die nötige Schnelligkeit mit“, so Daniel Hain.

Ehemaliger griechischer Zweitligaprofi kommt vom VfB Westhofen

Auch Mouratidis’ jüngerer Bruder Stefanos (22) schließt sich dem TuS Stockum an. Der Linksfuß ist als Außenverteidiger vorgesehen, soll dort eine Lücke in der Held-Elf schließen. Ebenso vom VfB Westhofen kommt der 31-jährige Michalis Kakoulidis, der in seiner griechischen Heimat schon in der zweiten Liga am Ball war. „Er ist ein Mann fürs offensive Mittelfeld - ein ,Zehner’, den wir in der Form bisher auch nicht unseren Reihen hatten“, sagt Daniel Hain.

Möglich, dass sich bei den Stockumern, die vor der Corona-Pause gemeinsam und punktgleich mit dem VfB Annen das Klassement in der A-Kreisliga anführten, personell noch etwas tut bis zum Trainingsauftakt für die neue Serie. „Generell werden wir mit 18 bis 20 Spielern in die Saison gehen“, so Hain. Verlassen werden die Wittener Theo Chatsiioannidis und Patrick Heuer-Fernandes (beide zu BW Grümerbaum) sowie Yassin Bourima. Nach seinem Auslandssemester wird zudem Carlos Fabis nach Stockum zurückkehren, ist dann im Held-Team fest eingeplant.