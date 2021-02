U13-Nachwuchs der SU Annen startet mit klarem Sieg

Witten. Bei der ELE-Online-Teamchallenge gewinnen die Annener Judotalente klar gegen PSV Recklinghausen. U15 unterliegt aber Stella Bevergern.

Die Premiere ist schon mal ganz ordentlich angelaufen für die Nachwuchs-Judoka der Sport-Union Annen. Bei der ELE-Online-Teamchallenge setzen sich die U13-Sportler gegen die PSV Recklinghausen durch, die U15 indes muss sich Stella Bevergern beugen.

Mit dem Vergleich der SU Annen mit den jungen Recklinghäusern ging es für die U13 vom Kälberweg los. „Alle, sowohl die Sportler als auch wir Trainer, waren etwas aufgeregt, denn wir

wussten ja nicht so genau, was auf uns zukommt. Alle Teams sind in dieser Woche gestartet, und wir lassen uns überraschen, wie die Ergebnisse sind“, so Übungsleiterin Natascha Häseler, die zurzeit ihren Bundesfreiwilligendienst bei der SUA absolviert und die Teams betreut.

SUA-Trainer Denter lobt Engagement der Annener Kinder

Unterstützt wird sie von den Jugendtrainern Kristina Secertzis und Frederic Denter. Das Trainer-Trio bereitete die Kinder auf die Wettkämpfe, die über eine Internet-Plattform ausgetragen werden, vor. Die U13 gewann glatt mit 11:5 gegen die PSV Recklinghausen - "damit konnten wir sehr zufrieden sein", so Coach Frederic Denter.

Die U15 enttäuschte zwar nicht, verlor dennoch gegen Stella Bevergern mit 5:9. Dennoch freuen sich die Annener Kinder auf den zweiten Kampftag und sind mit voller Motivation dabei.

„Jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen, ich freue mich schon auf die nächste Begegnung", sagte Kristina Secertzis. Insgesamt waren die SUA-Trainer zufrieden mit den Leistungen.

Nächste Gegner: Leverkusen und Bad Godesberg

findet für die Annener U13 und die U15 in zwei Wochen statt. Dann kommt es zum Aufeinandertreffen mit den "Bayer-Super-Drachen" aus Leverkusen sowie mit dem Bonner JC Bad Godesberg. „Wir freuen uns schon auf den nächsten Kampftag und verfolgen mit Spannung, wie es bei den anderen Teams aussieht. ist eine schöne Alternative zum ,richtigen' Wettkampf", wie Häseler erkärte.

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

• Nachruf: Wittener Sport trauert um Handball-Ikone Doris Bartsch

• Fußball: TuS Heven vermeldet Trainerwechsel zum Saisonende

• Fußball: Herbedes Michael Kraus litt unter Depressionen

• Handball: TuS Bommern gibt erste Verlängerungen bekannt

• Fußball: Luis Hartwig feiert seine Premiere im Zweitliga-Trikot

• Ringen: KSV Witten stellt die ersten Weichen