VfB Annen darf nun auch in die Bezirksliga aufsteigen

Nun darf sich auch der Wittener A-Kreisligist VfB Annen freuen. In der kommenden Saison geht es in die Bezirksliga. Eine Empfehlung darüber seitens des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) gab es am Mittwoch. Der Fußballkreis Bochum hat eine Regel außer Kraft gesetzt, die den Aufstieg aufgrund des Torverhältnisses noch verhinderte.

Der VfB stand zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison auf Platz eins der Kreisliga A2, punktgleich mit dem Hinrundenmeister TuS Stockum. Nur fünf mehr geschossene Tore ließen Annen die Tabellenführung einnehmen. Doch weil dies im Kreis Bochum eigentlich unzulässig ist, um den direkten Konkurrenten auf Platz zwei zu verweisen, stand nach der Aufstiegsempfehlung des FLVW noch nicht fest, ob Annen aufsteigen darf.

Kreis Bochum entscheidet zugunsten des VfB Annen

Der Verband hatte sich für die aktuell Erstplatzierten entschieden und für den Hinrundenmeister, sollte er zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht mehr an erster Stelle stehen. Zudem schaffte der Verband noch einen zusätzlichen Aufstiegsplatz für den Kreis Bochum in die Bezirksliga. „Wir gehen diese Entscheidung mit, unsere Regel wäre sonst mit einer Verbandsverordnung aufgehoben worden“, erklärt der Kreisvorsitzende Klaus-Dieter Leiendecker, der sich selbst am Donnerstagvormittag noch informierte.

Er hält die Lösung des FLVW, die Anfang Juni noch endgültig im Rahmen eines Verbandstages beschlossen werden muss, für „sehr gut und fair“ und hofft, dass sie angenommen wird. „Ich kenne beide Vereine sehr gut und es hätte mir wehgetan, wenn Annen nicht hätte aufsteigen können“, so Leiendecker.