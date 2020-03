VfB Annen geht mit Zuversicht ins Achtelfinale

Als letzte von vier heimischen Mannschaften tritt am Mittwoch (19 Uhr; Hunsrückstr. BO) der VfB Annen 19 im Kreispokal-Achtelfinale an. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jabsen ist dabei zu Gast beim SC Union Bergen, für den es in der Punkterunde ähnlich gut läuft wie für die Wittener.

Die beiden A-Kreisligisten, die sich ganz gute Chancen auf einen Platz in der Runde der letzten Acht ausrechnen, sammelten am vergangenen Wochenende ihre Punkte quasi im Gleichschritt ein. Union Bergen gewann das Topspiel gegen Verfolger Eintracht Grumme daheim mit 4:1, die Annener setzten sich mit dem gleichen Resultat gegen Concordia Wiemelhausen II durch. Die Spitzenposition in ihrer Staffel bekleiden momentan beide Rivalen - wenn es also optimal läuft, könnten sich die Unioner und der VfB im kommenden Spieljahr in der Bezirksliga wiedertreffen.

Konditionell dank Zusatzeinheit bestens in Form

Unter der Regie von Matthias Jabsen machen die Annener in der A-Liga einen richtig guten Job, haben erst eine Niederlage auf dem Konto. „Ich musste zu Beginn der Saison ja nur an zwei, drei Schrauben drehen“, sagt Jabsen. In Sachen Ordnung und Disziplin bestand Steigerungsbedarf, zudem ist das Thema Fitness für den VfB-Coach ein ganz wichtiges. „Einmal in der Woche machen wir da zusätzlich eine Einheit bei Team-Performance, arbeiten dort an der Ausdauer“, so der VfB-Trainer. Offenbar hat sich das bewährt - die Erfolgsquote spricht für die Wittener.

Mit dem sportlichen Erfolg kann man beim VfB Annen derzeit gut umgehen, zumal die entscheidenden Partien alle noch bevorstehen. „Erst einmal geht’s für uns aber jetzt ins Pokalspiel nach Bergen - und da freuen wir uns drauf. Wir wollen ins Viertelfinale, denn es ist lange her, dass der VfB Annen mal so weit gekommen ist“, sagt Jabsen. Als letzte verbliebene Wittener Mannschaft (nach dem Ausscheiden von Heven, Herbede und Hammerthal) sehen sich die Annener schon ein wenig in der Pflicht.

Nils Obermeier ist als BVB-Fan in Paris

Zumindest steht dem VfB-Trainer ein starker Kader zur Verfügung. Lediglich die Langzeitverletzten müssen momentan passen, zudem ist Nils Obermeier in Paris - als Fan von Borussia Dortmund wollte er eigentlich das Champions-League-Spiel bei PSG sehen. „Wichtig ist, dass wir hinten gut stehen“, erklärt Matthias Jabsen vor dem Achtelfinale. „Das wird sicherlich ein interessantes Duell.“ Die Luft für 90 Minuten plus möglichem Elfmeterschießen sollte der VfB haben.