VfB Annen setzt mit Verpflichtungen ein deutliches Zeichen

Witten. Königstransfer ist Hari Coric von Bezirksliga-Rivale TuS Heven. Von Nachbar TuS Ruhrtal wechseln zwei Akteure an die Westfalenstraße.

Das konnten die Verantwortlichen beim VfB Annen 19 nicht lange auf sich sitzen lassen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass sich der SV Herbede gleich dreifach beim Bezirksligisten von der Westfalenstraße bedient, machten die Annener nun ihrerseits die ersten personellen Entscheidungen für die kommende Saison öffentlich.

"Das kam für uns ja alles nicht ganz so überraschend", sagt VfB-Trainer Matthias Jabsen. Bei den beiden Angreifern Yannik Igel und Tim Marmulla sei es aus seiner Sicht sogar verständlich, dass sie sich ab dem Sommer anderen Aufgaben widmen. "Tim hat uns gegenüber erklärt, dass er aus zeitlichen Gründen nicht mehr einen so hohen Aufwand betreiben kann. Und Yannik hat beruflich demnächst auch nicht mehr die Möglichkeit, mehrmals pro Woche zu trainieren", wie Jabsen nach Gesprächen mit den Akteuren mitteilt.

Enttäuscht über Sinneswandel bei Florian Schwarz

Ein wenig anders gestaltet sich die Situation bei Allrounder Florian Schwarz. "Das ist ein Mentalitätsspieler, mit ihm hatte ich eigentlich schon gerechnet für die neue Saison. Er hatte uns auch schon zugesagt - deshalb bin ich da ein wenig enttäuscht", so Jabsen über Schwarz' Rückkehr zu seinem Stammverein nach Herbede. "Aber manchmal muss man nun mal Kompromisse eingehen, und ich denke, wir haben diese Verluste sehr gut kompensiert."

Denn gleich drei Verpflichtungen haben die Macher des VfB Annen bereits unter Dach und Fach gebracht. Alle drei Neuen haben bereits eine Vergangenheit beim VfB und werden es nun unter der Regie des ehrgeizigen Trainers in der Bezirksliga abermals bei den Schwarz-Weißen versuchen. Von der DJK TuS Ruhrtal wechseln Christian Engel und Daniel Mudric nach Annen, vom Ligakonkurrenten TuS Heven 09 konnten die Wittener mit Hari Coric gar einen der absoluten Leistungsträger loseisen.

Engel, Coric und Mudric kehren nach Annen zurück

"Ich denke, mit diesen drei Verpflichtungen haben wir schon mal ein Zeichen gesetzt", ist Matthias Jabsen stolz auf diesen Dreifach-Coup. Dem im Übrigen weitere Spieler im Sommer folgen sollen. "Wir sind mit unseren Planungen schon recht weit, aber sicherlich noch nicht am Ende", so der Trainer vielsagend. Mit einigen namhaften Akteuren, die teils schon in anderen Wittener Clubs am Ball waren, befinde man sich "in guten Gesprächen".

Erst vor zwei Jahren hatten sich Engel und Mudric dem TuS Ruhrtal angeschlossen, kehren nun zum VfB zurück. "Christian hat so wieder die Möglichkeit, mit seinem Bruder Stephan zusammenzuspielen, ist ein variabel einsetzbarer Spieler. Die Qualitäten von Daniel Mudric sind bekannt. Er ist vorne drin noch immer ein Killer. Dass er bei mir aber auch mehr nach hinten arbeiten muss, ist ihm bewusst", teilt der VfB-Coach mit.

VfB-Coach Jabsen stellt weitere Einkäufe in Aussicht

Und Hari Coric, den man in Heven nur zu gern gehalten hätte und der u. a. schon bei Westfalenligist SpVg. Hagen 11 im Kader stand? "Auf ihn freue ich mich, das ist ein toller Fußballer mit einer hervorragenden Ausbildung", weist Jabsen darauf hin, dass der feine Techniker seinerzeit die Nachwuchsschmiede des FC Schalke 04 durchlaufen hatte. Zwar gelte Coric nicht gerade als einfacher Charakter, "aber es ist jetzt meine Aufgabe, ihn hinzubekommen. Und ich traue mir das zu", sagt Matthias Jabsen.

Mit einem 22-Mann-Kader möchte der Annener Trainer in die Spielzeit 2021/22 gehen, die eine oder andere spannende Personalie werde noch hinzukommen, lässt er durchblicken. "Ich denke, dass ab April schon wieder was gehen sollte. Dann kann man getrost bis Juni oder Juli spielen - da sehe ich keine Probleme."

