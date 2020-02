Basketball: Frauen-Landesliga Witten Baskets machen am Ende Dampf

Witten. Die Witten Baskets haben in der Landesliga bei den Iserlohner Kangaroos wieder einen deutlichen Sieg eingefahren.

Die Witten Baskets haben in der Landesliga wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Nach zwei verhältnismäßig knappen Siegen setzten sich die Namyslo-Basketballerinnen am Wochenende bei den Iserlohn Kangaroos sehr deutlich mit 75:38 (31:19) durch.

Allerdings lief es auch im Sauerland in den ersten Minuten nicht besonders gut. Nach acht Minuten führten die Gäste gerade einmal mit 11:10, bevor sie noch auf 16:10 erhöhten. Henrike Weitkus brachte die Gäste mit einem Feldkorb und einem Dreier zum 21:12 auf Kurs. Filomena Bröskamp mit sechs Punkten und Anika Zerkowski mit weiteren fünf schossen eine 31:19-Pausenführung für die Gäste heraus. http://funke-cms.abendblatt.de:8080/webservice/thumbnail/article/228327453

Striepeke kommt im zweiten Durchgang

Bis dahin war Wittens Top-Scorerin Anna Striepeke mit zwei Punkten so gut wie noch gar nicht in Erscheinung getreten. Die Centerin kam erst im zweiten Durchgang zum Zuge, und ab dann standen die Iserlohnerinnen auch auf verlorenem Posten. Nach dem 45:22 hatte das Namyslo-Team eine kleine Schwächephase, in der sich die Kangaroos mit einer 7:0-Serie auf 29:45 heranpirschten, doch Gefahr bestand nicht. Das 51:32 (30.) war schon die Entscheidung.

Henrike Weitkus trifft zwei Dreier

Das dachten wohl auch die Iserlohnerinnen, die im Schlussabschnitt nur noch sporadisch punkteten. Die Wittenerinnen machten aber noch einmal richtig Dampf. Mit 24:6 ging das letzte Viertel an die Gäste, nicht zuletzt, weil Henrike Weitkus noch zwei Dreier versenkte und mit 17 Punkten vom Feld ging.

Baskets: Weitkus (17/3), Kortner, Hölters, Bröskamp (6), Ende (4), Richter (8), Zerkowski (8), Striepeke (18), mark (8), Jaing, Stemmer (4), Niederhagemann (2).