Witten: Fazit und über 100 Fotos vom E- & B-Jugend-Hallencup

21 / 54

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren

Die Mannschaft von TuS Heven 2, in weißen Trikots und blauen Hosen, spielt gegen die Mannschaft von TuS Heven 1, in blauen Trikots und weißen Hosen, am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services