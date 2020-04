Witten: Fitnesstrainer unterrichtet live übers Internet

Witten. Aus der Not macht Fitnesstrainer Carlos Vagts aus Witten eine Tugend. Seine Kurse überträgt er live via Internet in die Haushalte seiner Kunden.

Kannst du nicht zum Fitness-Kurs gehen, kommt der Fitness-Kurs eben zu dir — so lautet momentan das Motto beim „Vital Club Carlos“. Durch das Coronavirus musste auch Inhaber Carlos Vagts Trainingsfläche und Kursraum seines Fitnessstudios im Hevener Indoor-Sportcenter „Bluebeach“ vorerst schließen. Doch auf körperliche Aktivität müssen Vagts’ Fitnessjünger nicht verzichten. Bauch, Beine, Po-, Rückenfit-Kurs und Co. finden einfach direkt in den Wohnzimmern statt.

Carlos Vagts setzt in Coronavirus-Zeiten auf digitales Training, überträgt verschiedene Fitness-Kurse von morgens bis abends live. „Wir machen viel, was auch ohne Hilfsmittel zu Hause geht“, sagt er. Das Angebot lässt kaum Wünsche offen. Wer auf lateinamerikanische Hüftschwünge steht, macht beim Dance X-Kurs mit. Wer speziell etwas für seine Fettverbrennung tun möchte, der wird bei der Fatburner-Einheit gut aufgehoben sein. Etwas entspannter dürfte es beim Yoga zugehen. „Ab 10 Uhr morgens bieten wir bis zu fünf unterschiedliche Kurse am Tag an“, verrät Vagts.

Professionalles Equipment für möglichst reibungslose Übertragungen

Das Konzept ist so simpel wie genial: Jeweils ein Trainer schwitzt im Kursraum vor der Kamera, die Sportbegeisterten machen die Übungen vor dem heimischen Fernseher, Laptop oder sogar auf dem Smartphone einfach mit. Dazu muss man sich im Internet auf der Seite www.livetrainer.tv einfach einloggen. Das nötige hochwertige Kamera-Equipment hat sich Vagts von einem Freund geliehen, um die Übertragungen möglichst professionell auf den Weg bringen zu können. Für Mitglieder des Studios ist das Ganze derzeit kostenlos. Alle anderen können ein Monatsticket kaufen und immerhin eine Woche lang kostenfrei in das Angebot hineinschnuppern, um zu entscheiden, ob digitales Fitnesstraining etwas für sie ist. Auf den Kursplan schauen und Kurs auswählen (www.livetrainer.tv oder auf der Facebook-Seite des Vital Club Carlos), zur Kurszeit einloggen, Matte ausrollen, los geht’s — zur Not tut’s auch der behandtuchte Wohnzimmerteppich als Übungsunterlage.

Mit hochwertigem technischen Equipment hat sich Carlos Vagts an die Aufgabe herangemacht, als „Livetrainer“ zu arbeiten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Ist man danach noch nicht platt und erschöpft genug, gibt‘s in der Mediathek noch allerhand weitere Fitnessvideos, um sich so richtig schön auszupowern. Dass der Live-Sport gut angenommen wird, zeigen die Zahlen. „Fast 200 Leute haben sich allein in dieser Woche neu registriert. Mir werden Bilder geschickt, wie die Menschen vor ihren Fernseher mitmachen. Es bewegt sich etwas. Das ist toll. Und Bewegung ist ja auch einfach Gesundheit“, freut sich Vagts über die beachtliche Resonanz und dass ihm seine Kursmitglieder auch in schwierigen Zeiten treu bleiben. Demnächst wird‘s auch noch Qi-Gong geben. Dabei sollen Bewegung, Atmung und Geist „harmonisiert werden“, wie er verrät. Die entsprechende Trainerin macht den Kurs ehrenamtlich.

Carlos Vagts ist von der Solidarität seiner Kundschaft beeindruckt

Bis zum 19. April sind die Fitnessstudios in der Ruhrstadt nun vorerst einmal geschlossen. Mit umstandsbedingten, für unabhängige Fitnessstudios ja durchaus potenziell existenzbedrohenden Vertragskündigungen hat Vagts noch keine Probleme. Wohl auch, weil es das pfiffige, digitale Alternativangebot gibt. „Die Solidarität ist wirklich beeindruckend. Ganz viele haben angekündigt, ihren Mitgliedsbeitrag normal weiterzahlen zu wollen. Wir sind hier eine große Fitnessfamilie. Die Leute stehen hinter mir“, sagt der 49-Jährige, der nichtsdestotrotz an einer gerechten Lösung für alle anderen arbeitet.

„Es besteht die Möglichkeit, ein Guthabenkonto einzurichten oder die Dauer der Schließung an die Vertragslaufzeit hinten dranzuhängen. Da überlegen wir uns was“, so Vagts. Fest steht so oder so, auf Sport unter Anleitung kompetenter Trainer müssen die Aktiven beim Vital Club Carlos in Coronavirus-Zeiten nicht verzichten. Auch, wenn bis auf Weiteres nicht im Kursraum, sondern in den Wohnzimmern geschwitzt wird — das allerdings gemeinsam. Die Live-Kurse machen es möglich.

Wer die Kurse via Internet verfolgen möchte - alle Infos dazu gibt’s unter www.livetrainer.tv