Witten: Schnee, Annen und Durchholz steigen an Platte auf

Die Tischtennis-Saison ist bereits aufgrund der Corona-Pandemie für beendet erklärt worden. Nun ist auch vom Kreis Bochum für die unteren Ligen eine Entscheidung gefallen, wie mit Aufstiegen umgegangen wird. Drei Mannschaften aus Witten dürfen jubeln.

Als Grundlage dient zunächst der Tabellenstand vom 12. März, einschließlich aller bis dahin ausgetragenen Spiele. Für Wittener Vereine ergibt sich daraus: BW Annen IV (Platz zwölf) steigt aus der Kreisliga ab, SF Schnee II (Platz 2) steigt in die Kreisliga auf. TV Durchholz II (Platz 3) steigt in die 1. Kreisklasse auf, BW Annen V (Platz 2) steigt in die 2. Kreisklasse auf.

Alle Instanzen haben ihre Entscheidung getroffen

„Damit sind in allen Instanzen (Verband, Bezirk, Kreis) die Entscheidungen gefallen und damit das Ende der Saison 2019/2020 vollzogen“, erklärt Manfred Schnieders, zweiter Vorsitzender des Kreises Bochum.

Mannschaften, die sich durch weniger ausgetragene Partien benachteiligt fühlen, haben die Möglichkeit, bis zum 15. Mai beim Sportausschuss des Kreises Bochum eine Wildcard zu beantragen. Es zählt dann nur die Differenz zum Konkurrenten um den zu erreichenden Tabellenplatz.

Anzahl der Wildcards für die Tischtennis-Teams ist begrenzt

Die Anzahl der Wildcards soll begrenzt sein, die Ligazugehörigkeit werde dann entschieden. Die Meldung zur neuen Saison muss bis zum 3. Juni erfolgen. Der Ausschuss hat die Möglichkeit, bei einem plausiblen Grund die Ligen aufzustocken.