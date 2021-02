Außenspieler Thomas Radtke (li.) und die Handballer des HSV Herbede würden an einer Aufstiegsrunde teilnehmen, sofern diese stattfindet.

Handball Wittener Bezirksligisten glauben nicht an Saisonfortgang

Witten. Trainer des HSV Herbede wartet auf Signal des Kreisvorstandes. Spielersuche gestaltet sich schwierig. Bommerns Reserve kaum verändert.

Als es darum ging, den Saisonstart zu verschieben, stand der Handballkreis Industrie im Herbst letzten Jahres an vorderster Front. Der Handball-Verband Westfalen (HVW) hat mittlerweile bis herunter zu den Landesligen abgesagt. Die Trainer der beiden Herren-Bezirksliga-Teams in Witten glauben, dass auch der für sie zuständige Kreis Industrie bald mit seiner Entscheidung nachziehen wird.

, hält das Schweigen der Kreis-Oberen nur für eine temporäre Sache: „Ich bin sicher, dass wir bald etwas hören werden. Schließlich müssen die Verantwortlichen auch noch planen, wie es denn weitergehen soll.“ Weiß geht nicht davon aus, dass es noch eine ordentliche Saison geben wird: „Wir haben nur einmal gespielt. Das Restprogramm bekommen wir nie und nimmer gestemmt.“ Vielmehr rechnet Marco Weiß damit, dass es ähnlich wie beim HVW die Möglichkeit geben wird, sich für eine Aufstiegsrunde zu melden: „Da wären wir auch auf jeden Fall dabei.“

Bislang keine Abgänge beim HSV Herbede auszumachen

Während sich die Mannschaft individuell fit hält, nutzen Trainer und Vorstand die Zeit, sich um die Mannschaft für die kommende Saison zu kümmern. Weiß erklärt: „Der Vorstand hat die ersten Gespräche geführt, und bislang haben wir keinen Handballer gefunden, der den HSV verlassen will.“

Die Suche nach Neuzugängen gestaltet sich schwierig, so Weiß: „Es ist ja kaum möglich, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten. Ich gehe davon aus, dass viele einfach bei ihren Vereinen bleiben werden. Wenn aber jemand doch den Weg zu uns fände, dann würde ich mich sehr freuen.“ Im Prinzip kann er auch schon zwei Quasi-Neuzugänge verkünden: „ Unsere beiden Torhüter Til Filter und Lukas Gajewski haben die lange Pause genutzt, um ihre Verletzungen auszukurieren. Somit ist eine große Lücke wieder geschlossen.“

Bommerns Reserve-Coach kann auf vertrauten Kader bauen

, geht ein wenig pragmatischer an die Sache heran: „Solange ich noch nichts vom Kreis-Vorstand gehört habe, muss ich davon ausgehen, dass wir Ende März wieder mit der Saison beginnen. So habe ich auch den Trainingsplan gestaltet.“ Allerdings ist er auch nicht wirklich überzeugt, dass die Saison fortgesetzt wird.

Midzic ist seit Januar Coach der zweiten Bommeraner Mannschaft und hat sein Team noch nicht einmal unter Wettkampfbedingungen betreut: „Ich habe sie wohl früher mal spielen sehen aber nicht mit Traineraugen beobachtet.“ Midzic kennt die Liga recht gut, schließlich hat er den TuS Hattingen II und auch Westfalia Welper in dieser Gruppe trainiert. Nach Gesprächen mit Bommerns Oberliga-Trainer Nils Krefter übernahm er dessen Mannschaft gerne.

Aufstiegsrunde ist ein Thema für die TuS-Handballer

Sollte der Kreis eine Aufstiegsrunde anbieten, wird Midzic auf jeden Fall seine Mannschaft anmelden: „Dabei geht es mir nicht mal um den Aufstieg, so vermessen bin ich nicht. Vielmehr dient mir das dann als Vorbereitung auf die neue Saison, und ich kann die Mannschaft kennenlernen.“

Dino Midzic wird aller Voraussicht nach fast mit der gleichen Mannschaft in die Spielzeit 2021/22 starten: „Bei uns passiert nur das, was in allen Reservemannschaften passiert. Wir werden , dafür kommen aus der A-Jugend ein paar Spieler nach.“

