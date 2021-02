Wittener Laufgruppe nimmt an virtueller Serie teil

Witten. "Ruhrpott Winter Challenge" hat insgesamt 2255 Läufer mobilisiert. Von den "FunVorRun"-Startern überzeugen Bröckelmann und Hoeper.

Über einen ganzen Tag verteilt liefen auffallend viele Jogger in erhöhtem Tempo über die Straßen Wittens. Alle hatten das gleiche Ziel: mit einer persönlich guten Zeit bei der "Ruhrpott Winter Challenge" zu finishen. Weltweit waren es 2255 Läufer - fast 50 Aktive stellte dabei alleine die Hobbygruppe "FunVorRun" Witten.

Buchautorin Nina Nübel, bekannt als Autorin von Fantasy-Romanen und selbst begeisterte Läuferin, rief mit der "Ruhrpott Winter Challenge" gleich eine ganze Serie ins Leben. So sollten junge und erwachsene Menschen in Corona-Zeiten sprichwörtlich bewegt werden, an die frische Luft zu gehen und eine bestimmte Strecke zu laufen. Zudem möchte die Bochumerin mit einem Teil der Einnahmen den Jugendbereich der DJK Teutonia Ehrenfeld unterstützen.

Mehrere Distanzen stehen für Läufer zur Auswahl

Ähnlich der Duisburger Winterlaufserie wird die "Ruhrpott Winter Challenge" in Form einer kleinen und großen Serie sowie zwei Jugend-Serien umgesetzt. Die Schuhe sollen sich die Teilnehmer jeweils am letzten Samstag im Januar, Februar und März schnüren, um die Distanz von nacheinander fünf, 7,5 und zum Abschluss zehn Kilometern hinter sich zu bringen. Die große Serie umfasst die Starts über 10 km, 15 km und den Halbmarathon von 21,1 km.

Die jeweiligen Strecken können sich die Teilnehmer vor ihrer Haustür aussuchen, mit einer entsprechend ausgestatteten Smart-Watch oder einer Lauf-App stoppen und an den Veranstalter melden. Alle Ergebnisse fließen in eine Ergebnisliste. Als Anerkennung winkt eine Urkunde, am Ende eine Ruhrpott-Medaille. Die eigene Startnummer kann ausgedruckt und ein markantes Laufshirt hinzugebucht werden.

Lukas Poell mit 48:15 Minuten Schnellster über zehn Kilometer

Bei den 10-Kilometer-Läufern hatte Lukas Poell mit seiner Zeit von 48:15 Minuten die Nase vorn und belegte damit Platz 132 im Feld der 976 Starter. Ihm folgten Stefan Cohaupt (51:16), Andreas Giersberg und Matthias Dix (53:07 bzw. 53:13), Silke Schönefeld (54:56), Marko Schönefeld (55:38) und Benedikt Hohagen (55:44). Petra Ortwein finishte in 56:20 min. vor Ronja-Asta Borgolte (57:29) und Claudia Putz (58:37). Thomas Hoeper, Anke Retzlik und Franka Lehmann blieben mit 59 min. unter der Stunden-Marke, während Björn Lehmann mit 1:00,13 std. und Markus Sterna (1:04,00) die "FunVorRun"-Ergebnisse über zehn Kilometer abrundeten. Markus Sterna hielt der Gruppe sogar von Baden-Württemberg aus die Treue.

Die Fünf-Kilometer-Ergebnisliste führen Carsten Bröckelmann und Florian Hoeper in 22:02 bzw. 22:07 min. an. Mit ihren schnellen Zeiten belegen sie die Plätze 29 und 31 im Gesamtklassement der 1279 Starter. Roland Pill folgte in 28:17 min. vor (31:40), Jola Lorenz (32:00), Christian Adamek (32:46) und Detlef Plehn (32:57). Nach 33 Minuten überquerten Gabi Becker, Brigitte Meinshausen, Silke Leitner und Andrea Gelfarth die imaginäre Ziellinie. Sonja Stürzebecher, Yvette Bauer und Andrea Koutsagias schlossen sich mit einer Zeit von 34 Minuten an, Marion Kell, Eva Poell und Sunita Saxena folgten mit einer Zeit von 35 min., bevor weitere 14 Aktive der Gruppe ihren persönlichen Zielstrich passierten.

