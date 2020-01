Wittens Adam Juretzko holt DRL-Meistertitel mit Weingarten

Köllerbach/Weingarten. Mit Germania Weingarten feiert Adam Juretzko den Titelgewinn in der Deutschen Ringerliga. Bundesliga-Entscheidung in Burghausen steht an.

Großer Jubel beim Sportlichen Leiter des KSV Witten 07: Als Aktiver des SV Germania Weingarten holte Adam Juretzko, Sportlicher Leiter des Bundesligisten aus der Ruhrstadt, die Meisterschaft in der Deutschen Ringerliga (DRL).

Nach einem 21:9-Erfolg im Hinkampf beim KSV Ispringen hielten sich die Weingartener auch im zweiten Duell schadlos, setzten sich daheim mit 17:11 durch. In beiden Vergleichen kam der inzwischen 48-jährige Greco-Spezialist Juretzko nicht mehr für die Germania zum Einsatz. Er war im Halbfinale gegen den ASV Nendingen (19:9) vor heimischer Kulisse mit allen Ehren verabschiedet worden. In der kommenden Saison will Juretzko - sofern erforderlich - nur noch für die Wittener Bundesliga-Mannschaft auflaufen, deren Kader er aktuell zusammenstellt.

In der DRB-Eliteklasse hatte Titelverteidiger SV Wacker Burghausen das erste Finalduell beim KSV Köllerbach mit 15:13 knapp für sich entschieden. Am kommenden Samstag (1. Februar) kommt es zum Rückkampf in Bayern. Noch haben auch die Saarländer alle Chancen.