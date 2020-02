Wittens junge Talente bejubelt 82 Tore

Dass es im Fußball ein Nachwuchs-Problem geben soll, davon war am Sonntag in der Husemannhalle nichts zu spüren. Beim Sparkassen-Hallencup der F-Junioren zeigten Wittens Talente ihr zweifellos vorhandenes Können – und begeisterten damit nicht nur Eltern und Großeltern auf der voll besetzten Tribüne.

„Das war ein sehr friedvolles und freundschaftliches Turnier“, freute sich Steven Berchtold, Jugendleiter von Ausrichter FSV Witten. Von Rivalitäten unter den Wittener Vereinen, wie man sie aus den älteren Altersklassen und von den Senioren kennt, war bei diesem Turnier nichts zu sehen. Unbekümmert rannten die jungen Kicker dem Ball hinterher, feuerten sich gegenseitig an – und gaben sich nach jedem Spiel fair die Hand. Die Ergebnisse? Letztlich egal. Wenngleich auch die F-Junioren natürlich ihre Spiele lieber gewinnen als verlieren. Und es gibt doch nichts schöneres, als vor der vollen Tribüne in der Halle ein Tor zu erzielen.

Trotzdem: Ein Stadtmeister wurde am Sonntag nicht gekürt. Alle Mannschaften waren Sieger, jeder Spieler bekam am Ende bei der Siegerehrung eine Medaille. So gingen schließlich alle zufrieden nach Hause. Auch die ehrenamtlichen Helfer vom FSV Witten, die ein intensives Wochenende hinter sich gebracht haben. „Gerade heute war es ein sehr langes Turnier und auch die Spieler hatten zum Teil längere Wartezeiten. Aber für die tolle Stimmung hat es sich gelohnt“, resümierte Berchtold.

Alle Augen auf den Ball – hier im Spiel zwischen TuRa Rüdinghausen II (schwarz) gegen den SV Bommern II. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Immerhin 15 Mannschaften gingen in der Husemannhalle auf Torejagd. Acht erste Mannschaften und sieben Reserve-Teams traten jeweils im Modus jeder-gegen-jeden gegeneinander an. „Wir haben viele schöne Tore und tolle Kombinationen gesehen. Die Kleinen lieben es natürlich, aufs Tor zu schießen“, so Berchtold. Etwas leid mussten einem da schon die Torhüter tun, die in dem großen Tor doch etwas verloren wirkten. Dennoch gab es auch sehenswerte Paraden.

Am Ende fielen in 30 Spielen insgesamt 82 zumeist sehr sehenswerte Tore, die von Mama und Papa, Oma und Opa bejubelt wurden – und natürlich von den Spielern selbst. Das können sie schon wie die Großen.