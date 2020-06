Wittens Tennisclubs sind bereit für erste Punktspiele

Der Trainingsbetrieb bei den heimischen Tennisclubs ist nach der längeren Pause wegen der Corona-Pandemie inzwischen wieder im Gange. Ab Mitte Juni starten die ersten Punktspiele dieser „Freundschaftssaison“, in der es weder Auf- noch Absteiger geben wird.

Für die Damen der Sport-Union Annen geht es in der Ruhr-Lippe-Liga um Punkte. Die Mannschaft um Kapitänin Svenja Timmer startet am 14. Juni mit einem Auswärtsspiel beim TC Parkhaus Wanne-Eickel III (10 Uhr). Das erste Heimspiel am Kälberweg bestreiten die Annenerinnen am 21. Juni (10 Uhr) gegen den TC Sölderholz. „Wir haben vorher lange überlegt, ob wir die Saison spielen sollen“, so Mannschaftsführerin Svenja Timmer. Vor allem auch wegen der Hygienevorschriften. Doch inzwischen ist das Duschen nach den Partien wieder erlaubt - wobei es auch hier klare Regelungen gibt. Drei Heim- und drei Auswärtsspiele haben die SUA-Damen, am 6. September endet für sie die „Corona-Saison“. Personell gibt’s nur zwei Veränderungen gegenüber dem vorigen Jahr: Verena Honer und Sophia Scholl haben den Club verlassen.

Vorgabe vom Verband regelt den Ablauf der Punktspiele

Zwei Mannschaften für die Bezirksliga hat der TC Rot-Weiß Hardenstein gemeldet - die Damen und die Damen 30. Mit einem Heimspiel gegen den RV Rauxel starten am 14. Juni (10 Uhr) an der Wilbergstraße die Damen um Christina Riha in die Saison. Insgesamt stehen für die Rot-Weißen fünf Punktspiele auf dem Terminplan. Die Hardensteiner Damen 30 um Kirsten Wiegard haben zwischen Mitte Juni und Mitte August vier Partien zu bestreiten. Die erste Begegnung bestreiten sie in der Bezirksliga am 14. Juni (10 Uhr) daheim gegen den TV Rot-Weiß Bönen.

Alex Luig und die Herren des TC Bommern treten in der Bezirksliga an, beginnen in Recklinghausen. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

In der Ruhr-Lippe-Liga versuchen die Herren 30 der TG Witten ihr Glück, sie beginnen die Serie mit einem Gastspiel beim Suderwicher TC in Recklinghausen am 14. Juni (10 Uhr) - danach folgen drei Partien auf den eigenen Plätzen an der Jahnstraße.

Daheim gegen die TG Gahmen starten die Bezirksliga-Herren des TC Bommern (14. Juni, 10 Uhr) an der Friesenstraße. Sechs Partien wird das Team um Nils Erfkamp bestreiten. „Am Mittwoch haben wir Post vom Verband bekommen, wie solche Punktspiele jetzt abzuwickeln sind“, so der TCB-Vorsitzende Uli Mazurek zu den strengen Regeln während der Corona-Krise.