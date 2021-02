Wittens Triathlon-Ass Gomez-Islinger flott über 3000 Meter

Witten. Beim Indoor-Meeting pulverisiert Marlene Gomez-Islinger (SG Triathlon Witten) ihre bisherige Bestzeit. Sieg geht an Laura Lindemann.

Endlich mal wieder ein Wettkampf: Marlene Gomez-Islinger vom Triathlon-Bundesligisten SG Triathlon Witten, musste gar nicht lange überlegen, als eine Freundin sie fragte, ob sie nicht auch an einem Indoor-Einladungswettbewerb in Erfurt teilnehmen wolle. Dort wählte sie die 3000-Meter-Strecke - und lieferte ein starkes Rennen.

"Die Bedingungen für den Wettbewerb wurden vorher noch einmal geändert, so dass nur sechs Läuferinnen im Feld standen", so die 27-Jährige aus Weiden in der Oberpfalz. Vier Starterinnen davon waren Triathletinnen, darunter die ehemalige Europameisterin Laura Lindemann aus Potsdam. Nationalmannschafts-Athletin Nina Eim musste kurzfristig passen wegen einer Erkrankung.

Vorherige Bestzeit um rund 13 Sekunden verbessert

"Ich bin ein wenig zu schnell angelaufen", so Gomez-Islinger, die derzeit zwischen Frankfurt/Oder und Potsdam hin und her pendelt, in Brandenburg ein Trainingslager absolviert. Der 3000-Meter-Lauf aber kam ihr gerade recht, "sonst finden ja für uns kaum Wettbewerbe statt. Da ist man froh, überhaupt mal wieder wettkampfmäßig starten zu können." Dass sie am Ende ihre DTU-Kader-Kollegin Lindemann ziehen lassen musste, die letztlich klar in guten 9:14 Minuten gewann - geschenkt. Doch Gomez-Islinger war dennoch glücklich mit ihrem Rennen, denn die 9:32 Minuten, in denen sie den vierten Platz belegte, bedeuteten für die Wahl-Ulmerin eine starke neue Bestzeit. Ihre bisherige Bestmarke lag auf dieser Distanz bei gut 9:45 Minuten.

"Als ich noch in den USA gelebt habe, bin ich regelmäßig bei solchen Indoor-Meetings gelaufen", war der Wettbewerb in Erfurt unter dem Hallendach beileibe kein Neuland für Marlene Gomez-Islinger. Und vielleicht hat sie demnächst schon wieder Gelegenheit, ihre Qualitäten auf der Kunststoffbahn unter Beweis zu stellen. "Ich spiele mit dem Gedanken, an der Deutschen Hallenmeisterschaft teilzunehmen", so die Triathletin. Am 20./21. Februar sollen die Titelkämpfe in Dortmund ausgetragen werden. "Die Qualifikation habe ich ja schon in der Tasche", sagt Gomez-Islinger.

Teilnahme an der Hallen-DM in Dortmund eine Option

Seit Dezember gehört die 27-Jährige der Potsdamer Trainingsgruppe um Laura Lindemann an. Dort erhofft sich eine nachhaltige Steigerung ihrer Leistungen im Olympiajahr. Mitte des Monats geht's aber vorerst wieder zurück in die Heimat nach Ulm. Ansonsten ist bei den DTU-Auswahlsportlerinnen momentan während der Coronakrise noch ein Höchstmaß Flexibilität gefragt, denn die Trainingstermine ändern sich stetig. Auch das Trainingslager auf Fuerteventura, an dem auch Gomez-Islingers künftige Wittener Mannschaftskollegin Caroline Pohle ursprünglich hatte teilnehmen wollen, hat die DTU inzwischen abgesagt.

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier .

• Nachruf: Wittener Sport trauert um Handball-Ikone Doris Bartsch

• Judo: Vizemeister SU Annen baut auf seine bewährten Kräfte

• Handball: TuS Bommern verliert auch Spielmacher Markus Schmitz

• Fußball: Luis Hartwig feiert seine Premiere im Zweitliga-Trikot

• Fußball: Michael Kraus (SV Herbede) litt unter Depressionen

• Damenhandball: SG ETSV Ruhrtal holt Spielerin aus Liga drei