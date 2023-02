Malaika Mihambo: „Ich bin mit Piranhas geschwommen“

Düsseldorf. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über die Besonderheiten ihrer Saison-Vorbereitung und die Magie des sechsten Versuchs.

Sie ist aktuell Deutschlands beste Leichtathletin, Olympiasiegerin, zweimalige Weltmeisterin, dreimalige Sportlerin des Jahres. Auf Weitspringerin Malaika Mihambo ist seit Jahren Verlass, und auch zu Beginn des neuen Wettkampfjahres machte die 29-Jährige von der LG Kurpfalz einen topfitten Eindruck. Nach ihrem ersten Weitsprungwettbewerb und -sieg in Düsseldorf sprach sie über die komplizierte Materie des Anlaufs. Und erzählte, welche Rolle Piranhas und Inkas in ihrer Vorbereitung spielten. Am Freitag will sie beim Istaf Indoor in Berlin ihr Bestes geben, genauso wie bei der WM im Sommer in Budapest. Sie wäre dann zufrieden, auch ohne einen Sieg. Aber wenn Malaika Mihambo ihr Bestes gibt, kommt eben meistens doch Platz eins dabei heraus.

Frau Mihambo, in der Vorbereitung auf diese Saison haben Sie einen besonderen Fokus auf den Sprint gelegt. Richtig?

Malaika Mihambo: Wir haben intensiver daran gearbeitet. Und ich sage auch mal: erfolgreicher. Der Weitsprung lebt von der Geschwindigkeit. Wer langsam ist, kann nicht weit springen. Und ich bin eine Athletin, die besonders viel mit Geschwindigkeit arbeitet. Ich bin eine der schnellsten Weitspringerinnen der Welt. Wahrscheinlich sogar die schnellste.

Sie springen ja auch seit Jahren am weitesten.

Mihambo: Wenn es gut läuft, ja. Die Schnelligkeit ist meine Stärke. Aber ich muss sie auch trainieren. Deshalb ist es wichtig für mich, dass ich immer wieder Wettkämpfe habe im Sprint und im Training an einer sauberen Technik arbeite und an der Maximalgeschwindigkeit.

Sie sind in dieser Hallensaison schon zweimal über 60 Meter gestartet und waren schneller als im vergangenen Jahr. Beim Istaf Indoor in Düsseldorf, Ihrem ersten Weitsprung-Wettbewerb, passte der Anlauf erst im sechsten Versuch. Sind Sie gerade zu schnell für den perfekten Sprung?

Mihambo: Nein, ich bin nicht zu schnell. Ich habe verschiedene Anlauf-Muster, und im Moment muss ich das finden, mit dem ich optimal anlaufen kann. Das heißt, ich muss mich besonders gut nachdrücken.

Was bedeutet „nachdrücken“?

Mihambo: Dass man viel über den hinteren Stütz arbeitet (Mihambo geht in Schrittstellung mit gebeugten Knien und zeigt auf die hintere Oberschenkelmuskulatur ihres hinteren Beines). Man kann einen kurzen Schritt machen, oder man kann lange nachdrücken. Das muss ich je nach Anlauf auf unterschiedliche Art machen. Aber es fühlt sich für mich relativ ähnlich an, ob ich einen mittleren Nachstütz mache, einen kurzen oder einen sehr langen. Dafür muss ich im Verlauf der Saison immer erst ein Gefühl entwickeln. Aber ich habe das Gefühl, dass es in Düsseldorf am Ende Klick gemacht hat. Ich hoffe, dass ich in Berlin daran anknüpfen kann.

Und die Art Ihres Anlaufs muss immer an Ihre aktuelle Geschwindigkeit angepasst werden?

Mihambo: Die Geschwindigkeit macht auch etwas aus. Aber es geht vor allem um die Schrittlänge. Wenn ich nicht genug nachdrücke, bin ich am Ende viel zu weit weg vom Brett. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch, das auszugleichen. Aber oft geht es eben nicht. In den letzten Jahren bin ich immer zwischen meinen verschiedenen Anläufen geswitcht. Jeder Anlauf hat eine optimale Länge. Der eine ist vielleicht 39 Meter, der andere 40 und der dritte 41 Meter lang. Wenn ich aber die Markierung auf 41 habe und dann meinen 39er-Anlauf mache, dann fehlen mir am Ende zwei Meter.

Warum machen Sie nicht einfach immer denselben Anlauf?

Mihambo: Wenn da so einfach wäre. Dafür muss man eben ein Gefühl entwickeln. Für mich hat es sich lange zu ähnlich angefühlt. Dann weiß man gar nicht, was man verändern soll. Dann ist es Glück, ob man es schafft, den Anlauf noch anzupassen.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in Action in Düsseldorf. Foto: dpa

In Düsseldorf haben Sie sich im letzten Durchgang den Sieg geholt. Olympisches Gold haben sie sich 2021 in Tokio auch in letzten Versuch gesichert, und im vergangenen Jahr beim WM-Sieg in Eugene gelang Ihnen ganz am Ende ihre beste Weite. Immer wieder beim sechsten und letzten Sprung noch einen rauszuhauen, ist doch mehr als Glück. Oder?

Mihambo: Das ist nicht nur Glück. Beim letzten Versuch ist es einfach so, dass ich dann nochmal besser laufe und mehr Druck gebe. Und wenn ich Druck gebe, drücke ich lange nach, und dann passt auch der Anlauf meistens.

Und offenbar geben Sie besser Druck, wenn Sie Druck haben.

Mihambo: Ja, es sieht so aus.

Ist Ihnen das nicht selbst unheimlich, diese Sache mit den sechsten Versuchen?

Mihambo: Nein, das nicht. Aber ich denke dann manchmal: Weitsprung ist nicht ohne. Wenn man sich super beim Absprung trifft, nutzt das halt nichts, wenn der Anlauf nicht passt und man 50 Zentimeter vom Brett weg ist.

Lange Urlaube nach einer Saison haben bei Ihnen inzwischen Tradition. Diesmal waren Sie in Peru. Was haben Sie aus dieser Auszeit mitgenommen für das neue Wettkampfjahr, das ja wieder eine WM als Höhepunkt hat?

Mihambo: Ich konnte sehr viel Zeit in der Natur verbringen. Das ist für mich immer entspannend, entschleunigend, heilsam. Ich war allein mit dem Rucksack unterwegs und die Hälfte der Zeit hatte ich gar kein Handynetz. Eine Woche war ich im Regenwald, da bin ich im Amazonas mit Piranhas und Co. geschwommen. Ich habe ganz viel über die Inka-Kultur lernen können, damals waren Werte wichtig, die auch heute in unserer Gesellschaft noch relevant sind und mehr Präsenz haben sollten. Zum Beispiel, dass man mehr füreinander und miteinander arbeitet und das Gemeinwohl in den Vordergrund rückt. Das fand ich sehr inspirierend.

Und Sie haben einen 5.000er bestiegen.

Mihambo: Ja, da geht man wirklich an seine Grenzen. Man fordert sich ganz anders, als man das so im Leistungssport macht. Da muss jeder sein eigenes Tempo gehen, gerade in diesen Höhen. Das war superspannend für mich und die Landschaft war einfach einzigartig.

Hatte das denn sportlich einen Wert für Sie als Weitspringerin?

Mihambo: Also Uli (Ulrich Knapp, Mihambos Trainer) war zufrieden. Er hat gemeint, ich sei selten so fit in die Saison eingestiegen. Ich bin ja die Hälfte des Urlaubs gewandert. Das war Aktivurlaub mit Super-Höhentraining on top.

Das heißt, die WM im Sommer in Budapest kann kommen. Sie könnten zum dritten Mal in Folge Weltmeisterin werden.

Mihambo: Darauf werde ich ungefähr bei jedem Interview angesprochen. Ich selbst konzentriere mich darauf, einfach mein Bestes zu geben. In Düsseldorf vor zwei Wochen habe ich nicht versucht zu gewinnen, sondern einen guten Anlauf zu machen. Ich versuche immer, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst in der Hand habe. Das ist dieses Jahr genauso wie letztes Jahr oder bei meinem ersten WM-Sieg: Ich bereite mich mental und körperlich möglichst optimal vor, gehe in den Wettkampf und versuche, mein Bestes zu geben. Am Ende des Tages schaue ich, wofür das reicht. Wenn ich einen guten Wettkampf mache, macht mich das glücklich. Egal ob dabei Platz eins, drei oder neun herauskommt.

