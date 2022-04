Arminia Bielefeld feuert Trainer Kramer - Kostmann übernimmt

Bielefeld. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld zieht im Saisonendspurt die Notbremse. Trainer Frank Kramer muss gehen.

Arminia Bielefeld hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga von Trainer Frank Kramer getrennt. Das teilten die Ostwestfalen am Mittwoch mit. „Wir möchten der Mannschaft einen Impuls geben, um den Verbleib in der Bundesliga zu realisieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Die Ostwestfalen stehen nach der 0:3-Niederlage vom Wochenende gegen den FC Bayern München vier Runden vor Saisonschluss auf einem direkten Abstiegsplatz.

Michael Henke ist neuer Co-Trainer

Der bisherige Torwarttrainer Marco Kostmann übernimmt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge. Er wird von den bisherigen Assistenten Stefan Kleineheismann und Sebastian Hille unterstützt. Zudem wurde mit Michael Henke ein neuer Co-Trainer verpflichtet.

Kramer hatte die Bielefelder im März 2021 von Vorgänger Uwe Neuhaus übernommen und das Team auf den 15. Platz geführt. Damit wurde der Klassenverbleib gesichert. Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben sieglosen Spielen und nur einem erzielten Treffer wurde der Druck auf das Arminia-Team und Kramer immer größer. Am nächsten Samstag treten die Bielefelder beim 1. FC Köln an. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport