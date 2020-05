70. Geburtstag der Formel 1: Strohballen für die Sicherheit

Dass Corona viele Geburtstage und Feiern verhagelt, ist kein Einzelschicksal mehr. Trotzdem darf die Formel 1 gleich doppelt beklagen, dass ihr Ehrentag in diesem Jahr von der Pandemie ausgebremst wird. Zwar war der 13. Mai, an dem 1950 der erste Grand Prix der neuen Serie ausgetragen wurde, ohnehin nicht als Renntag vorgesehen. Aber die ganze Saison steht unter der großen 70, am 19. Juli sollte am Ursprungsort in Großbritannien mit Hunderttausenden Zuschauern gefeiert werden. Doch es wird, wenn überhaupt, nur ein Geisterrennen geben. Dabei waren die Festivitäten mit vielen großen Autos und Rennfahrern als Wiedergutmachung für das Jubiläum im letzten Frühjahr gedacht, als der 1000. Grand Prix lieblos und fast unter Ausschluss der interessierten Öffentlichkeit in Shanghai eher pflichtschuldig abgehakt worden war. Wieder gilt: Formel Eins nicht wie einzigartig, sondern einsam.

1950: Auf den mittelenglischen Fliegerhorsten herrscht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die pure Langeweile, die Mechaniker der Bombergeschwader motzen zum Zeitvertreib Autos auf, um auf den Startbahnen Rennen zu fahren. Das ist der Nährboden für temporeiche Unterhaltung, heute würde man wohl sagen: eine Plattform. Der alte Grand-Prix-Sport, vor dem Krieg von den Deutschen dominiert, wird von den Briten wiederbelebt. Die Weltmeisterschaft bekommt aber einen neuen, klingenden Namen: Formel 1. Der Anspruch und das Selbstverständnis stecken bereits im Namen.

Der spätere Megastar Fangio scheidet im ersten Rennen aus

König George ist da, er bringt auch Töchterchen Elizabeth, die heutige Queen, mit zur Premiere. Mit dem Großen Preis von Großbritannien, der zugleich das Prädikat „Großer Preis von Europa“ trägt, beginnt Jahr eins der Formel eins, die erste Saison geht nur über sieben Rennen, mittlerweile sind es im Normalfall dreimal so viele. Fahrer aus neun Nationen gehen auf den knapp fünf Kilometer langen Kurs, ein deutscher Pilot ist noch nicht dabei. Der Sieger von Silverstone heißt nach 70 Runden Giuseppe Farina, der Italiener wird am Saisonende mit seinem Alfa Romeo auch der erste Champion sein. Mit 45 im reifen Rennfahreralter, aber kampfstark und talentiert.

https://www.waz.de/sport/sportmix/article229100203.ece Sein Landsmann und Markenkollege Luigi Fagioli wird Zweiter, während der große Juan Manuel Fangio mit seinem Alfa ausscheidet – die Zeit des ersten Formel-1-Megastars beginnt erst nach den etwas chaotischen Anfangsjahren. Die Autos haben dafür schon gut 350 PS und bringen es auf den langen Flugplatzgeraden auf Geschwindigkeiten um die 300 km/h – mit zum Teil abenteuerlichen Benzinmischungen. Aber es darf improvisiert werden in diesen Jahren, und das steht der Formel 1 sehr gut – alles hat noch etwas von Abenteuerlust und Verruchtheit. Das fasziniert die Massen, 150.000 Zuschauern finden sich ein, viele durch Strohballen eher nur symbolisch geschützt.

Enzo Ferrari ist das Antrittsgeld nicht hoch genug

Wenige stört es, dass in der Geburtsstunde ausgerechnet die roten Autos von Enzo Ferrari fehlen – dem so ehrgeizigen wie eitlen Commendatore war das Antrittsgeld nicht hoch genug. Frühe Zeichen, dass die „Königsklasse“ getaufte Rennserie ein Kreisverkehr des Geldes ist. Erst ab Rennen zwei ist die Scuderia dann dabei – das wird in Monaco ausgetragen, ein immerhin fürstliches Vergnügen. Dazu passend versucht sich in einem Rahmenrennen ein Pilot namens Charles Bernard Ecclestone, der unter dem Kosenamen Bernie und der Berufsbezeichnung Zampano bald die gewinnbringendere Gleichung zwischen schnellen Autos und schnellem Geld aufmachen wird. Denn der Brite, der bis vor drei Jahren die Formel 1 beherrschen wird, erkennt früh: Das Limit ist in diesem Sport immer nur eine gedachte Linie, in jeder Hinsicht.

Bernie Ecclestone fuhr im Rahmenprogramm in Silverstone 1950 mit. Später führte er die Rennserie zum Ruhm – und Reichtum Foto: Erwin Scheriau / dpa

Seit damals verdichten sich im ewigen Grenzbereich Lust und Schmerz, Tod und Triumph zu einem Spektakel, dass an die römischen Wagenrennen erinnert. Nur dass es den modernen Gladiatoren mehr Gewinn bringt, eine knappe Milliarde wurde an die zehn Rennställe an Preisgeldern ausgeschüttet. Ob nach der Corona-Krise, die die erste Hälfte der Jubiläumssaison lahmgelegt hat, noch einmal solche Summen erreicht werden? Wenn es ein Sport schafft, dann wohl dieser.

Der vielleicht letzte politisch unkorrekte Sport

Es geht um mehr als den Wunsch, der beste Autofahrer der Welt zu sein. So trotzt die Serie schon seit mehr als der Hälfte ihrer Lebensdauer allen Krisen und Anfechtungen. Sie ist eine Spielwiese, vielleicht die letzte politisch unkorrekte im Sport. Ihre Rasanz ist messbarer als bei einem 100-Meter-Lauf, und das Doping besorgt die Technik. Die Gnadenlosigkeit, der Mensch und Maschine gehorchen müssen, taugt durchaus zum Spiegelbild unserer Gesellschaft, vielleicht nur noch eine Spur brutaler. Die Formel 1 lebt auch von ihren Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten. Deshalb: alles Gute zum Siebzigsten. Und mach‘ bloß weiter so.