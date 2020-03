Absichtliche Corona-Infektion: Red Bulls Spiel mit dem Feuer

Mit 76 Jahren hat der frühere österreichische Rennfahrer Helmut Marko schon einiges erlebt. Die Nachkriegszeit, den Kalten Krieg, manche Krankheits-Epidemien sicherlich. Und manchmal ist es deshalb gut, auf die „Alten“ zu hören. In einem Fall wollte aber nicht mal sein eigener Rennstall Red-Bull-Racing dem versierten Motorsportberater Gehör schenken. „Sagen wir so: Es ist nicht positiv aufgenommen worden.“

Worum es ging im Video-Interview mit dem ORF? Marko hatte seinem Team vorgeschlagen, dass sich die jungen Fahrer um Formel-1-Pilot Max Verstappen absichtlich mit dem Coronavirus infizieren sollten. „Die Idee war, dass wir ein Camp veranstalten, wo wir diese doch etwas tote Zeit geistig und körperlich überbrücken. Dann wäre es natürlich ideal, dass dann die Infektion kommt“, sagte der frühere LeMans-Sieger. „Das sind alles junge, starke Männer in wirklich guter Gesundheit. Damit wäre man dann, wann immer es losgeht, gerüstet, und man kann für eine wahrscheinlich sehr harte WM, wenn sie einmal beginnt, gerüstet sein.“

Professor Dittmer: Auch junge Menschen betroffen

Die Internet-Gemeinschaft ist darüber entsetzt. Im Sozialen Netzwerk Twitter trat Helmut Marko mit seiner Idee eine Empörungswelle los. Auch Professor Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Essen, schüttelt, damit konfrontiert, hörbar durch das Telefon den Kopf: „Davon halte ich sehr wenig. Wir haben auch schon einzelne Todesfälle bei jungen Personen erlebt. Es kann zum Beispiel einen genetischen Fehler geben, der bis dahin unerkannt war. Wer das macht, spielt mit dem Feuer.“

Nach Angaben der Johns-Hopkins-University waren am Montagabend weltweit mehr als 741.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 35.305 Menschen verloren ihr Leben.

Schon vorher lockerer Umgang mit der Krankheit

Wie andere Sportarten musste die Formel 1 ihre Pläne radikal ändern. Die ersten acht Saisonrennen wurden abgesagt. Marko aber war schon zu einem früheren Zeitpunkt durch seinen, nun, lockeren Umgang mit der Krankheit aufgefallen. „Ich finde, die ganze Diskussion ist aufgeblasen. Es handelt sich um eine Influenza. Es sterben großteils Menschen im hohen Alter mit einer Vorerkrankung“, sagte er Anfang März in einem Interview mit dem Portal speedweek.com.

Auf welche Erfahrung er da zurückgreift, bleibt unklar. Jedenfalls nicht auf die von Professor Ulf Dittmer: „Auch bei jungen Menschen kann es schwere Krankheitsverläufe geben. Bei einem mittleren oder schweren Verlauf kann die Genesung Wochen dauern. An Leistungssport ist nicht zu denken.“

Risiko für Profisportler

Wer ein sehr gut funktionierendes Immunsystem habe, könne der Krankheit besser Widerstand leisten, sagt der 55-jährige Virologe. Weil man Profisportler ist, ist man aber nicht automatisch gut gegen Krankheiten geschützt. „Bei Schwimmern zum Beispiel ist das Immunsystem durch den extrem hohen Trainingsaufwand immer ein bisschen geschwächt. Das gilt wahrscheinlich auch für andere Sportarten.“ Die weißen Blutkörperchen, die für die Immunabwehr zuständig sind, würden durch das harte Training verringert. Der Sportler ist anfälliger für Krankheiten.

Marko hat sich seine Idee nicht ausgedacht. Die „Herdenimmunität“ wurde in den Niederlanden und in Großbritannien diskutiert. Etwa 60 bis 70 Prozent müssten sich laut Experten infizieren, damit diese eintritt. Dittmer ist skeptisch: „Wenn wir ein durchdachtes und funktionierendes System hätten, könnten wir darüber nachdenken. Aber wir haben kein gesellschaftliches Konzept, in dem alle Risikogruppen von Nicht-Risikopgruppen getrennt sind.“ Außer im erdachten Camp von Helmut Marko.