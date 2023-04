Fährt in Austin für Honda: Stefan Bradl.

Motorrad Fix: MotoGP-Pilot Bradl ersetzt in Austin Márquez

Austin Motorrad-Rennfahrer Stefan Bradl kehrt für mindestens ein MotoGP-Rennen in die Weltmeisterschaft zurück.

Motorrad-Rennfahrer Stefan Bradl kehrt für mindestens ein MotoGP-Rennen in die Weltmeisterschaft zurück.

Der 33-Jährige ersetzt an diesem Wochenende in Austin den weiterhin verletzt ausfallenden Honda-Stammfahrer Marc Márquez, wie das Werksteam bestätigte. Der Spanier hatte beim Saisonauftakt in Portugal einen Crash ausgelöst und sich dabei die Mittelhand gebrochen.

„Zunächst einmal möchte ich Marc alles Gute für seine Genesung wünschen, denn bei Honda brauchen wir ihn zurück auf der Strecke“, sagte Test- und Ersatzfahrer Bradl. „Ich war zuletzt 2016 in Austin auf der Strecke, das wird interessant.“ Bereits in der Vorsaison sprang der Bayer für Márquez ein. In acht Rennen holte er zwei Zähler.

Neben Bradl wird aus deutscher Sicht auch Jonas Folger sein Comeback in der Königsklasse feiern. Das Rennwochenende im US-Bundesstaat Texas wird Folgers erster Einsatz in der MotoGP-WM seit 2017. Auch GasGas-Pilot Pol Espargaró war in Portimão schwer gestürzt. Er zog sich Wirbelbrüche, eine Lungenquetschung und einen Bruch des Unterkiefers zu.