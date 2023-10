Mick Schumacher testet Alpine-Langstreckenwagen

Jerez Mick Schumacher absolviert Testfahrten in einem Langstrecken-Prototypen des französischen Herstellers Alpine. Der aktuelle Test- und Ersatzpilot des deutschen Formel-1-Rennstalls Mercedes sollte im südspanischen Jerez seine Runden drehen.

Gespräche über ein mögliches Engagement im kommenden Jahr hatte Alpines Motorsportchef Bruno Famin vor ein paar Wochen erwähnt und einen Test in Aussicht gestellt. Sollte es klappen, würde Mick Schumacher auch beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans antreten.

Alpine bestätigte dem Fachportal motorsport-magazin.com, dass der 24 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher den Wagen mit der Kennung A424 auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Andalusien testen sollte. Am kommenden Wochenende steht dann in Austin im Bundesstaat Texas der Große Preis der USA an, wo Mick Schumacher wieder als Ersatzmann für die beiden Silberpfeil-Piloten Lewis Hamilton und George Russell sein wird.

Chancen auf eine Rückkehr in ein Stammcockpit zur nächsten Saison in der Motorsport-Königsklasse hat Mick Schumacher kaum. Sein Vertrag beim amerikanischen Haas-Rennstall war nach zwei Jahren Ende 2022 nicht verlängert worden.