Motorrad MotoGP-Pilot Márquez schließt sich Ducati an

Kuta Nach seinem Abschied nach elf Jahren vom Honda-Werksteam ist der Wechsel des achtfachen Motorrad-Weltmeisters Marc Márquez zu Ducati fix.

Bei Gresini Racing unterschrieb der Spanier einen Vertrag für die kommende Saison, teilte sein neuer Rennstall mit. Damit wird der 30-Jährige in der MotoGP-Klasse künftig an der Seite seines Bruders Alex (27) fahren.

Bei Gresini werden die Márquez-Brüder mit einer Vorjahresmaschine an den Start gehen. Die GP23 ist das Motorrad, mit dem Weltmeister Francesco Bagnaia und dessen Verfolger Jorge Martin aktuell um den WM-Titel kämpfen. An diesem Wochenende machen die Piloten Station in Indonesien.

„Es war keine leichte Entscheidung, denn es ist in jeder Hinsicht eine große Veränderung“, sagte Márquez. „Aber manchmal ist es im Leben wichtig, aus der Komfortzone herauszukommen, um weiterzuwachsen.“