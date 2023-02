Rennfahrerin Flörsch kehrt in die Formel 3 zurück

Berlin Rennfahrerin Sophia Flörsch kehrt in die Formel 3 zurück. Ab der kommenden Saison geht die 22-Jährige für PHM Racing an den Start, wie das deutsche Team bekannt gab.

Sie sei „wirklich aufgeregt und sehr glücklich“ über ihre Rückkehr, sagte Flörsch, „mein Ziel war es immer, mit den Besten der Besten zu fahren.“ PHM Racing werde ihr helfen, „mein Potenzial im Formelsport zu verbessern“.

Roland Rehfeld, Team-Manager von PHM Racing, zeigte „großen Respekt vor Sophias Entscheidung, zurück in den Formelsport zu kommen und sich der Herausforderung in diesem Leistungsfeld zu stellen“. Flörsch sei trotz ihres noch jungen Alters „sehr erfahren im professionellen Rennsport“ und besitze eine „sehr professionelle Einstellung und Arbeitsweise“. Sie sei „noch ehrgeiziger und fokussierter“ als viele männliche Fahrer, erklärte Rehfeld, „auch deshalb fangen wir mit Sophia an“.

Die gebürtige Münchnerin war bereits 2020 in der Formel 3 aktiv, in ihrer Debütsaison bei Campos Racing blieb sie jedoch punktlos. Bekannt wurde sie durch einen spektakulären Unfall 2018 beim Grand Prix in Macau. Dabei hatte sie eine Wirbelsäulenfraktur davongetragen, die aber nach einer Operation keine bleibenden körperlichen Schäden hinterließ. Zuletzt startete die Rennfahrerin als elfte Frau im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) und auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans.