Moukoko und Vagnoman verpassen Training der U21

Youssoufa Moukoko soll der U21 am Sonntag unbedingt helfen können.

Batumi Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman haben das U21-Training am Samstag verpasst. Aus „Vorsichtsgründen“, meinte Trainer Di Salvo.

Die deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman fehlen aus „Vorsichtsgründen“ beim Abschlusstraining der deutschen Mannschaft vor dem zweiten EM-Spiel gegen Tschechien. „Beide haben muskuläre Probleme nach dem Spiel gehabt, die Regenerationszeit ist nicht so groß“, sagte Trainer Antonio Di Salvo am Samstag vor der Einheit im georgischen Batumi.

Der Einsatz der beiden Nationalteam-erfahrenen Profis in der Partie am Sonntag (18 Uhr/Sat.1) sei aber nicht gefährdet. Stürmer Moukoko war am Samstag im Hotel geblieben, Vagnoman sollte nur das Aufwärmprogramm mit der Mannschaft absolvieren.

U21: Deutschland braucht einen Sieg gegen Tschechien

Mit Blick auf die Partie ließ Di Salvo nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Israel zum Auftakt mögliche Veränderungen in der Startaufstellung offen. „An einigen Dingen müssen wir feilen, da haben wir Spieler im Kopf“, sagte der Trainer. Gegen Tschechien braucht das Team einen Sieg, um im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde eine gute Ausgangsposition zu wahren. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport