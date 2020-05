MSV Duisburg: Geisterspiele sind nicht das größte Problem

Duisburg. Der MSV erlebt Sonntag beim Wiederbeginn der 3. Liga gegen 1860 München sein erstes Spiel ohne Fans. Problematischer sind die vielen Verletzten.

Torsten Lieberknecht ist ein Mann der alten Schule. Der Musik-Freak bevorzugt Bruce Spring­steen und Van Morrison auf Vinyl. Und auch im Fußball ist der 46-Jährige „old school“. An diesem Sonntag (13 Uhr/MagentaSport) kehrt der MSV Duisburg beim TSV 1860 München in den Spielbetrieb der 3. Liga zurück. Es wird das erste Geisterspiel der Vereinsgeschichte sein. Der Duisburger Trainer bezeichnet das als „verheerend“. Denn: „Zuschauer gehören zum Fußball einfach dazu“, sagt Lieberknecht.

Unter der Woche übten die Ze­bras eine Geisterstunde im leeren Stadion. Das interne Testspiel in der Duisburger Arena machte deutlich, dass fehlende Zuschauer nicht die größte Sorge des Spitzenreiters darstellen. Lieberknecht ließ Neun gegen Neun spielen – für zwei Elferteams stand nicht genügend Personal zur Verfügung. Freie Plätze auf der Spielerbank sind weitaus problematischer als leere Ränge auf den Tribünen.

Saison-Aus für Bitter und Sliskovic

„Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Lieberknecht und blickt auf die Belastung mit fünf Englischen Wochen. In Joshua Bitter (Muskelriss) und Petar Sliskovic (Leistenverletzung) wechselten gleich zwei arrivierte Spieler vom Trainingsplatz in den Operationssaal. Für beide ist die Saison beendet. Diese Ausfälle wiegen schwer. Torsten Lieberknecht sieht in Bitter „den vielleicht besten Rechtsverteidiger der Liga“. Stürmer Sliskovic ist für den Trainer ein „Edel-Joker“.

Die Englischen Wochen beginnen für die Zebras mit einem Härtetest. Gastgeber 1860 München ging mit einer Serie von 14 Spielen ohne Niederlage in die Corona-Pause. 60-Trainer Michael Köllner hofft, dass der Rückenwind trotz der dreimonatigen Pause noch nicht abgeflaut ist. Die Löwen weisen zwei Punkte Rückstand zum zweiten Aufstiegsplatz auf.

Am Ende werden rund 1,5 Millionen Euro fehlen

Der MSV will den Verfolger am Sonntag in die Schranken weisen und die Spitzenposition in den kommenden Wochen verteidigen. Zwar hat der MSV die Lizenz für eine weitere Drittliga-Saison bereits in der Tasche, doch zur wirtschaftlichen Konsolidierung ist der Aufstieg für die Duisburger elementar. Durch die Corona-Krise und fehlende Einnahmen bei Geisterspielen werden dem Klub am Saisonende rund 1,5 Millionen Euro fehlen.