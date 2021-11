MSV Duisburg verliert auch in Halle: Das Drama im Video

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg ist nun Vorletzter. Beim 1:2 in Halle verpassten die Zebras in letzter Sekunde den Ausgleich. Das Drama im Video.

Der MSV Duisburg rutscht immer tiefer in die Krise. Die Würzburger Kickers überholten die Zebras durch ihren in der Tabelle. Der MSV ist nun Tabellenvorletzter.

Beim 1:2 (0:0) in Halle hatten die Duisburger am Samstag die sechste Auswärtsniederlage kassiert. Der neue MSV-Trainer Hagen Schmidt beklagte nach der erneuten Niederlage das "fehlende Matchglück". Tatsächlich vergab der MSV in der letzten Sekunde der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich: Nach einem Heber von Aziz Bouhaddouz prallte der Ball an die Latte. (fs)

Die Highlights dieses Spiels sehen Sie oben im Video.

