Mühevoller Auftakt der deutschen Fußballerinnen ins WM-Jahr

Duisburg. Die deutschen Fußballfrauen tun sich in Duisburg schwer gegen Schweden und retten ein 0:0-Unentschieden über die Zeit.

Sie klatschte ihre Spielerinnen ab und winkte Richtung Tribüne, wo sich die Zuschauer von ihren Plätzen erhoben hatten. Enttäuscht und erleichtert zugleich. Mit 0:0 hatten sich die deutschen Fußballfrauen am Dienstagabend im Testspiel von Schweden getrennt. Es war ein mühevolles Remis, der gastgebende Weltranglistenzweite hatte ernsthafte Mühe, dem -dritten im ersten Spiel dieses WM-Jahres Paroli zu bieten.

Voss-Tecklenburg kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Martina Voss-Tecklenburg genoss die Atmosphäre dennoch, so gut es eben ging. Familie, Freunde, ja selbst ehemalige Lehrer der 55-Jährigen waren unter den 20.169 Zuschauern in der Duisburger MSV-Arena. Selbst war die Bundestrainerin schon als Kind Zuschauerin im Stadion des heutigen Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, selbst hatte sie dort als Vereins- und Nationalspielerin gespielt. Als Trainerin hatte sie in der Spielstätte mit den blauen Sitzschalen mit dem FCR 2001 Duisburg im Jahr 2009 den Women’s Cup, den Vorgängerwettbewerb der Champions League, gewonnen. Nun folgte am Dienstagabend der erste Auftritt als Deutschlands höchste Trainerin in ihrer Heimatstadt.

Doch es war nicht nur der Abend von Martina Voss-Tecklenburg. Auch Mannschaftsführerin Alexandra Popp feierte einen besonderen Tag mit ihrem 125. Länderspiel. Vor dem Anpfiff war sie vom DFB noch als Nationalspielerin des Jahres geehrt worden, und wenige Minuten später machte die 31-Jährige auf dem Rasen auch sofort klar, dass sie mit Jubiläum und Ehrung noch lange nicht genug hat. Popp war sichtlich motiviert, sie rannte und ackerte, doch die Schwedinnen machten es der deutschen Kapitänin und ihren Mitspielerinnen aber schwer. Sie setzten sie immer wieder durch ihr hohes Pressing unter Druck und provozierten so Fehler um Fehler. Aus denen resultierten auch die ersten Chancen der Gäste, die größte davon in der 22. Minute.

Der Ball zappelte im Netz, die deutsche Torhüterin Merle Frohms blickte wütend auf ihre Vorderleute, doch längst war der Pfiff erklungen, Stina Blackstenius‘ Treffer zählte nicht. Abseits. Die beste Chance auf der anderen Seite hatte Sara Däbritz, doch der Schuss der Spielerin von Olympique Lyon ging am Tor vorbei (25.). Und Alexandra Popp? Die hatte vor dem gegnerischen Tor kaum einen Millimeter Platz, um sich zu entfalten, Schwedens Abwehr stand eng und sicher. Das Fazit nach den ersten 45 Minuten: Deutschland strahlte nur wenig Gefahr aus, Schweden hatte nicht nur mehr, sondern auch die gefährlicheren Möglichkeiten.

Kathrin-Julia Hendrich (links) und Sjoeke Nüsken im Duell mit der Schwedin Kosovare Asllani. Foto: firo

Ein besonderer Abend hätte es auch für viele weitere Spielerinnen werden sllen. Abwehrchefin Marina Hegering hatte 2009 ebenfalls den Sieg im Women’s Cup mit Voss-Tecklenburg und Popp gefeiert. Als Ersatz-Torhüterin saß Ena Mahmutovic vom MSV auf der Wechselbank. Sara Doorsoun, Lea Schüller, Nicole Anyomi, Jana Feldkamp und Linda Dallmann spielten viele Jahre lang nur wenige Kilometer entfernt beim Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen und dann war da auch noch die trickreiche Lina Magull, die gebürtige Dortmunderin. Ganz schön viel Ruhrgebiet beim Auftritt der DFB-Elf im Pott.

Bundeskanzler Scholz spricht sich erneut für gleiche Prämien aus

Zweifelsohne prominentester Zuschauer im Stadion war Bundeskanzler Olaf Scholz. Stunden zuvor hatte er sich noch beim Zentrum für Brennstoffzellen-Technik der Uni Duisburg-Essen über die Herausforderungen der Energiewende informiert, nun sah er ein wendungsreiches Fußballspiel. Der SPD-Politiker hatte sich schon im vergangenen Jahr während der Europameisterschaft in England dafür eingesetzt, dass Nationalspielerinnen und Nationalspieler beim DFB gleiche Prämien erhalten. „Ich bleibe am Ball, und das werde ich kontinuierlich weitermachen“, sagte Scholz nun in Duisburg.

Bundeskanzler Olaf besucht das Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden. Foto: dpa

Weiter machte auch das deutsche Team in der zweiten Halbzeit, zunächst deutlich dominanter als zuvor. Mehrmals ging es nun vors schwedische Tor, ein Drehschuss von Lina Magull war jedoch die einzig nennenswerte Chance (55.). Und der war kein Problem für Schwedens Torhüterin Zecira Musovic. Blackstenius hätte in der 79. Minute alles klar machen können, ihr Schuss strich nur Millimeter am deutschen Tor vorbei, Johanna Rytting Kaneryd traf kurz darauf den Pfosten. „Auf geht‘s, schießt ein Tor“, skandierten die Zuschauer noch einmal in den Schlussminuten. Es sollte keins mehr fallen für das deutsche Team an diesem eigentlich doch so besonderen Abend.

