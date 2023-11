Mut für Heim-EM - Deutsche Handballer besiegen Ägypten

München. Deutschlands Handballer haben mit einem 28:27 im zweiten Duell gegen Ägypten vor der anstehenden Heim-EM Selbstvertrauen getankt.

Das Geburtstagskind stand von Anfang an auf dem Spielfeld. Was wenig verwunderte, ist Johannes Golla doch nicht nur Kapitän der deutschen Handballer, sondern im Angriff am Kreis und auch in der Abwehr im Mittelblock unersetzlich. 26 Jahre alt und seit zwei Jahren Kapitän – Golla feierte das Jubiläum und seinen Geburtstag am Sonntagabend in München mit einem 28:27 (17:12)-Erfolg gegen Ägypten. Zwei Testspiele stehen nur noch an, bis es am 10. Januar in Düsseldorf im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen die Schweiz geht. Der Sieg gegen den Afrikameister gab frisches Selbstvertrauen, auch wenn er am Ende knapper war als nötig.

Vor knapp 11.000 Zuschauern war das Team von Bundestrainer Alfred Gislason schon in München mit erstaunlicher Selbstsicherheit angetreten. Spielmacher Juri Knorr bewies schon in den Anfangsminuten, dass er bei der EM neben Golla wieder die tragende Säule der deutschen Auswahl sein wird. Mutig, frech, athletisch – Knorr zwirbelte den Ball schon in der ersten Halbzeit fünf Mal ins Tor der Ägypter und sollte am Ende auf sieben Treffer kommen. Eine starke Abwehr, zahlreiche Paraden von U21-Weltmeistertorwart David Späth und erfolgreiche Gegenstöße von Rechtsaußen Timo Kastening insgesamt acht Tore) trugen zum 17:12-Vorsprung zur Pause bei.

David Späth umjubelter Matchwinner

In jenen 30 Minuten war eine deutliche Steigerung zum Spiel am Freitag zu erkennen. Da hatten sich das deutsche und das ägyptische Team schon einmal in Neu-Ulm gegenübergestanden, am Ende gab es ein 31:31 (16:18)-Remis. Auch, weil sich das Gislason-Team zu viele Fehler im Angriff erlaubte und eklatante Abwehrschwächen zu Beginn hinzukamen.

Doch auch am Sonntag schlichen sich in der zweiten Halbzeit zunehmend Fehler ein. Gut sechs Minuten vor Schluss schaffte Ägypten den Ausgleich zum 25:25. In der Schlussphase avancierte Späth mit einigen Glanztaten zum umjubelten Matchwinner.

Was der Erfolg im Rückspiel nun für die Heim-EM bedeutet? Zumindest die Richtung stimmt, wenngleich beispielsweise mit Dänemark oder Frankreich Teams antreten, die Deutschland individuell um ein Vielfaches voraus sind. Deutschland muss als Team auftreten – was in München gelang.

