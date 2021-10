Nationalmannschaft müht sich zum Sieg gegen Rumänien

Hamburg. Deutsche Nationalmannschaft gerät beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien früh in Rückstand. Gnabry und Müller drehen die Partie.

Thomas Müller ballte die Fäuste, er brüllte, wie Thomas Müller eben brüllt, wenn er sich jubelt – weil er gerade ein Tor geschossen hatte, wie Müller sie eben schießt: Bei einem Eckball schlich er am langen Pfosten davon, genau dorthin, wo Leon Goretzka den Ball per Kopf hinlenkte, und drückte letzteren über die Linie. Es war in der 81. Minute der späte Treffer zum 2:1 gegen den Außenseiter Rumänien und er verhinderte den ersten Rückschlag in der noch jungen Ära des neuen Bundestrainers Hansi Flick – der seine Startbilanz auf vier Siege in vier Weltmeisterschafts-Qualifikationsspielen aufpolierte und damit die Tabellenführung in Gruppe J noch ausbaute.

Nationalmannschaft startet ungenau und hektisch

Danach hatte es lange nicht ausgesehen und auch Flick hatte seinen kleinen Teil dazu beigetragen, indem er Rückkehrer Müller erst einmal auf der Bank beließ, Marco Reus in die Startelf stellte und damit auf eine eingespielte Bayern-Reihe verzichtete. Ob es nun daran lag oder nicht: Das deutsche Spiel war zunächst unkoordiniert, ungenau, fahrig, hektisch. Vorne gingen die Bälle schnell verloren, im Zentrum fehlte der Zugriff, die Hintermannschaft wackelte bedenklich. Und doch schien es früh in die richtige Richtung zu gehen: Timo Werner fiel nach hauchzartem Kontakt mit Andrej Burca, Schiedsrichter Cüneyt Cakir pfiff Elfmeter – nahm ihn aber nach dreiminütiger Debatte mit Videoassistent Mete Kalkavan wieder zurück (8.).

Und die Deutschen waren vorne noch gar nicht fertig mit dem Hadern, da kam hinten neuer Ärger hinzu: Wieder fehlte die Absicherung im Zentrum, Rumäniens Topstar Ianis Hagi sprintete auf die Abwehr zu und schlenzte ins lange Eck – Marc-André ter Stegen,d er den angeschlagenen Manuel Neuer im Tor vertrat, war ohne Abwehrchance (9.).

Dann fast der nächste Schock: Thilo Kehrer verlor den Ball, aber Rüdiger hatte diesmal mehr Glück, fälschte den Schuss von George Puscas knapp neben das Tor ab (10.).

Schlampige Fehlpässe zerstören oft die Bemühungen

Es dauerte eine Viertelstunde, bis die deutsche DFB-Auswahl das Spiel so langsam in den Griff bekam. Dann endlich griff das Pressing, da gab es viele Balleroberungen tief in der gegnerischen Hälfte, da wurde der Druck rund um den Strafraum größer und größer. Aber: Immer wieder machten sich die deutschen Spieler ihre aussichtsreichen Angriffe durch schlampige Fehlpässe kaputt, die Hereingaben blieben meist am ersten Gegner hängen.

Nationalspieler Serge Gnabry (2. v.r.) feiert mit Jonas Hofmann (2.v.l.) und Leon Goretzka seinen Ausgleichtstreffer gegen Rumänien. Foto: Getty

Und so wurde es selten so gefährlich wie nach 34 Minuten, als Niklas Süle aus dem Halbfeld flankte, Reus aus spitzem Winkel abzog, aber Torhüter Florin Nita so eben noch die Hände hochgerissen bekam. Und es hatte schon einen Hauch von Verzweiflung, als der Innenverteidiger Rüdiger kurz vor dem Halbzeitpfiff aus 35 Metern abzog und der Ball deutlich vorbei flog.

Wie es gehen kann, zeigte die deutsche Mannschaft dann gleich nach der Pause: Über Leon Goretzka und Reus kam der Ball schnell und direkt zu Gnabry – und dessen Schuss rauschte so präzise ins lange Eck, dass gar nichts zu halten war (52.). Die Hausherren drängten weiter, wollten den Sieg, prallten aber weiterhin meist am rumänischen Fünf-Mann-Abwehrblock ab. Flick brachte Müller und Kai Havertz für Reus und den blassen Timo Werner (67.).

Es blieb weiter eine zähe Angelegenheit. Aber dann kam in der 81. Minute Joshua Kimmichs Ecke, Goretzkas Kopfball, Müllers Jubel. Weiter geht es nun am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr/RTL) – wo mit einem Sieg schon die vorzeitige WM-Qualifikation unter Dach und Fach gebracht werden kann.