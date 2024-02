Nations League: Auf diese Nationen trifft Deutschland

Essen In der Nations League trifft Deutschland auf die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Der deutschen Nationalmannschaft steht bei der kommenden Ausgabe der Nations League ein namhaftes Programm bevor: In der Gruppe A3 trifft das DFB-Team auf die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung in Paris am Donnerstagabend.

Deutschland spielt weiterhin in der Top-Liga A, befand sich aber nur im dritten Lostopf und erwischte dementsprechend hochkarätige Gegner. Die Begegnungen beginnen nach der aus deutscher Sicht alles überragenden Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) im September, die weiteren Spieltage sind für Oktober und November angesetzt. Möglicherweise wird Julian Nagelsmann, der die Auslosung vor Ort verfolgte, dann gar nicht mehr Bundestrainer sein: Sein Vertrag läuft nur bis zur EM.

Das neu geschaffene Viertelfinale der A-Liga findet im März 2025 statt, das Final-Four-Turnier wird im Juni kommenden Jahres ausgespielt. England war als Gruppenletzter hinter Italien, Ungarn und Deutschland aus der A-Liga abgestiegen. Am Donnerstag befanden sich 54 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in den Lostöpfen: Russland ist wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin ausgeschlossen. (mit SID)

Nations League: Die Gruppen im Überblick

Liga A, Gruppe 1: Kroatien, Portugal, Polen, Schottland

Liga A, Gruppe 2: Italien, Belgien, Frankreich, Israel

Liga A, Gruppe 3: Niederlande, Ungarn, Deutschland, Bosnien und Herzegowina

Liga A, Gruppe 4: Spanien, Dänemark, Schweiz, Serbien

Liga B, Gruppe 1: Tschechien, Ukraine, Albanien, Georgien

Liga B, Gruppe 2: England, Finnland, Irland, Griechenland

Liga B, Gruppe 3: Österreich, Norwegen, Slowenien, Kasachstan

Liga B, Gruppe 4: Wales, Island, Montenegro, Türkei

Liga C, Gruppe 1: Schweden, Aserbaidschan, Slowakei, Estland

Liga C, Gruppe 2: Rumänien, Kosovo, Zypern, Litauen/Gibraltar

Liga C, Gruppe 3: Luxemburg, Bulgarien, Nordirland, Weißrussland

Liga C, Gruppe 4: Armenien, Färöer, Nordmazedonien, Lettland

Liga D, Gruppe 1: Litauen/Gibraltar, San Marino, Liechtenstein

Liga D, Gruppe 2: Moldawien, Malta, Andorra

Spanien ist Titelverteidiger in der Nations League. Foto: John Thys / AFP

Nations League: Die Spieltermine

1. Spieltag: 5.- 7. September 2024

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: November 2024

Play-offs der K.-o.-Runde: 20. - 25. März 2025

Viertelfinale Liga A: 20. - 25. März 2025

Endrunde: 4. - 8. Juni 2025

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport