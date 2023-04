Nepomnjaschtschi erobert bei Schach-WM Führung zurück

Liegt bei der Schach-WM wieder in Führung: Jan Nepomnjaschtschi in Aktion.

Astana Der Russe Jan Nepomnjaschtschi ist bei der Schach-WM mit einem Sieg in der fünften Partie wieder in Führung gegangen.

Der 32-Jährige entschied das Duell mit dem Chinesen Ding Liren (30) in Astana in 48 Zügen für sich. Nach dem zweiten Sieg für Nepomnjaschtschi steht es 3:2. Das sechste Duell zwischen den beiden Großmeistern in der kasachischen Hauptstadt steht am Sonntag an.

„Diese Niederlage tut noch mehr weh als die vorherige. Ich habe gedacht, dass es gut läuft“, sagte Ding. „Aber wir haben noch viele Runden vor uns. Ich hoffe, dass ich mich von dieser harten Niederlage erholen kann.“ Gespielt werden 14 Partien mit langer Bedenkzeit. Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt.

Der Chinese Ding hatte zuletzt am Donnerstag im vierten Spiel seinen ersten Sieg geholt. Zweimal hatten die Duelle zuvor mit einem Unentschieden geendet. Nepomnjaschtschi hatte das Kandidatenturnier 2022 gewonnen, Ding war Zweiter geworden. Weil Dauerweltmeister Magnus Carlsen wegen fehlender Motivation nicht angetreten war, spielen die beiden den WM-Titel aus. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tie-Break am 30. April.