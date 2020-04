Neuer Job für Neururer? Peter, bleib lieber auf der Harley

Essen. Peter Neururer wird am Sonntag 65 Jahre alt. Der Kult-Trainer schmiedet nach wie vor Pläne und möchte seinen alten Job zurück. Ein Kommentar.

An Selbstvertrauen hat es Peter Neururer noch nie gemangelt. "Wenn's nach Fachkompetenz ginge, müsste ich Real Madrid trainieren", hat der in Marl geborene Trainer einmal gesagt, nachdem er den VfL Bochum in den Uefa-Cup führte. Im Oktober 2008 gab ihm der MSV Duisburg nach zweijähriger Arbeitslosigkeit eine neue Chance. Nach einem erfolgreichen Start entgegnete Neururer seinen Kritikern, dass er selbst darüber entscheide, ob er bleibe oder gehe. Offenbar hatte sich der bekennende Schalke-Fan dazu entschlossen, nicht lange bleiben zu wollen. Knapp ein Jahr später war er seinen Job nämlich wieder los.

Peter Neururer war noch nie jemand, der den Ball flach hält. Sein hoher Unterhaltungswert brachte ihm dafür Kultstatus und viele Sympathien ein. Auch bei den Medien. Dampfplauderer Neururer ist stets ein gefragter Gesprächspartner, da er die klare Kante bevorzugt und sie eloquent zum Ausdruck bringt.

Peter Neururer hat wohl Trainerjob in Aussicht

Zuletzt war er in der Regel ausschließlich als Experte gefragt. Seit Dezember 2014 wartet "Peter der Große" auf einen neuen Trainerjob. Zu Saisonbeginn fungierte er noch als Sportdirektor des Traditionsvereins Wattenscheid 09. Inzwischen ist der Klub pleite und in der Insolvenz. Neururers Schuld war das freilich nicht. Ein Argument für eine neue Beschäftigung im bezahlten Fußball ist sein Intermezzo in der Lohrheide aber sicher auch nicht.

Am Sonntag feiert der nimmermüde Neururer seinen 65. Geburtstag. Die Corona-Pandemie verdammt ihn wie viele andere auch aus seiner Branche zur Untätigkeit. Selbst die Golfplätze sind geschlossen. Was bleibt, sind täglich einige Stunden auf seiner Harley. Die frei Zeit nutzt Neururer dazu, um ambitionierte Pläne zu schmieden. So habe er einen Trainerjob in Aussicht. Vielleicht als Nationaltrainer. „Es laufen konkrete Gespräche mit zwei Nationen", versichert er.

Der Fußball hat sich gewandelt, Peter Neururer nicht

Es wäre sicher zu begrüßen, wenn ein Typ wie Peter Neururer aktiver Teil des Fußballgeschäfts bleiben würde. Neururer würde sich dies selbstverständlich zutrauen. In seinen besten Zeiten erarbeitete er sich in Deutschland einen guten Ruf als Feuerwehrmann. Doch diese liegen schon eine ganze Weile zurück. Der Fußball hat sich seitdem gewandelt, Peter Neururer nicht. Und das ist auch gut so. Man ist jedoch geneigt, Neururer angesichts seiner Pläne einen Rat mit auf den Weg zu geben: Peter, bleib lieber auf der Harley.