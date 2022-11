NFL kommt nach München - Vollmer: "Traum geht in Erfüllung"

Essen. Die NFL kommt am Sonntag nach München, Tampa Bay trifft auf Seattle. Ex-Profi und Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer im Interview.

Sebastian Vollmer weiß gar nicht so genau, ob er das große Spiel überhaupt genießen kann. „TV-Sender, Sponsoren – ich werde von Loge zu Loge gehen“, sagt der 38-Jährige im Interview und spricht über das erste Spiel der American-Football-Profiliga NFL in Deutschland. Schon nach wenigen Minuten waren für die Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady und den Seattle Seahawks (Sonntag, 15.30 Uhr/Pro Sieben) in München keine Tickets mehr erhältlich. Vollmer, Ex-Profi und zweimaliger Super-Bowl-Gewinner mit den New England Patriots, freut sich besonders.