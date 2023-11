Nicht Raúl: Bjelica soll neuer Union-Trainer werden

Berlin Die Gerüchte um den spanischen Weltstar intensivierten sich am Sonnabend, doch Union wählt mit Bjelica wohl eine unbekanntere Lösung.

Der Kroate Nenad Bjelica soll laut übereinstimmenden Medienberichten wohl neuer Trainer von Union Berlin werden. Der Kroate war noch bis Mitte Oktober Coach von Trabzonspor in der türkischen Liga und soll noch an diesem Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz im Stadion an der Alten Försterei vorgestellt werden. Die Bundesliga ist dem 52-Jährigen nicht unbekannt: von 2001 bis 2004 spielte er für den 1. FC Kaiserslautern in der höchsten deutschen Spielklasse.

Bjelica tritt nun die Nachfolge von Urs Fischer an, von dem sich Union in der vergangenen Woche getrennt hatte. Der Schweizer hatte die Berliner in fünfeinhalb Jahren von der Zweiten Liga bis in die Champions League geführt.

Gerüchte um Raúl bewahrheiten sich nicht

Nach neun Bundesliga-Niederlagen in Serie und wettbewerbsübergreifend 14 Spielen ohne Sieg gingen die Köpenicker und Fischer jedoch getrennte Wege. Interimsweise wurde die Mannschaft in den vergangenen Tagen vom Trainerduo Marco Grote und Marie-Louise Eta betreut, die eigentlich Unions U19 trainieren.

Gerüchte, wonach der ehemalige Weltklassefußballer Raúl das Traineramt bei Union übernehmen sollte, bestätigten sich demnach nicht. Die spanische Sportzeitung „Marca“ widersprach dem schon am Sonntagmorgen: „Er ist zu Hause“, schrieb das Blatt und meinte damit Raúls Herzensclub Real Madrid, wo er als Stürmer aus der eigenen Jugend unter anderem dreimal die Champions League gewann und in dieser Saison die zweite Mannschaft trainiert. Der 46 Jahre alte Spanier träume weiter davon, das erste Team der Madrilenen zu trainieren, hieß es in dem Bericht.

