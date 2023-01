Niklas Wellen schießt Deutschland ins Finale der Hockey-WM

Bhubaneswar. Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indien in das Finale eingezogen: Last-Minute-Sieg gegen Australien.

Die deutschen Hockey-Herren sind dem ersten WM-Titel seit 2006 ein großes Stück näher gekommen und haben erstmals seit 13 Jahren wieder ein Finale bei der Weltmeisterschaft erreicht.

Der zweimalige Titelträger gewann beim Turnier Indien am Freitag in einem packenden Halbfinale gegen Australien nach 0:2-Rückstand mit 4:3 (0:2) und trifft bei seiner fünften Endspielteilnahme am Sonntag auf den Weltmeister Belgien oder die Niederlande (14.30 Uhr/DAZN).

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning kam durch drei Treffer von Gonzalo Peillat (42./51. und 58. Minute) und Niklas Wellen (59.) zum verdienten Erfolg gegen den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio 2021. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport