Novak Djokovic bei der Tennis-WM: Alle gegen einen

Turin. Bei der Tennis-WM in Turin jagt Nimmersatt Novak Djokovic den nächsten großen Titel. Alex Zverev will für Überraschungen sorgen.

Boris Becker gehört zu den Menschen, die am besten wissen, wie Novak Djokovic so tickt. Vor einiger Zeit wurde der 55-Jährige, der ehemalige Coach des Djokers, einmal gefragt, warum Djokovic weit jenseits der Dreißig nicht aufhöre, schließlich habe er doch längst alle möglichen Rekorde gebrochen und müsse eigentlich niemandem mehr etwas beweisen. Becker lächelte da nur milde, betrachtete die Frage eher als naiv. „Wenn du so einen Lauf hast wie er, hörst du nicht auf. Wenn du gewinnst, willst du mehr, immer mehr. Das ist die DNA eines großen Champions, das ist Novak“, sagte Becker, der Djokovic einst zu fünf Grand Slam-Titeln führte, „solange er Tennis spielt, wird er immer um die großen Titel mitspielen.“

Djokovic startet gegen Rune, Zverev gegen Alcaraz

Boris Becker lobt die Mentalität von Novak Djokovic. Foto: Unbekannt / Eva Manhart/APA/dpa

Gleich am Sonntagabend, am ersten Tag der ATP-Weltmeisterschaft in Turin, wird Becker das Phänomen Djokovic wieder aus allernächster Nähe betrachten können: aus der Spielerbox seines neuen Schützlings Holger Rune (20), der zum Vorrundenstart sofort gegen den 16 Jahre älteren Capitano antreten darf, in einer Neuauflage des Endspiels des Paris-Masters vor Wochenfrist. Dort hatte Nimmersatt Djokovic nach dem hart erkämpften Sieg gegen Rune keinen Hehl aus seinen jetzigen und zukünftigen Ambitionen gemacht: „Ich will überall gewinnen, alles, was ich kriegen kann. Ich will jeden Rekord haben“, sagte Djokovic, „ich hatte nie ein Problem damit, das zu sagen.“

Das Problem, sportlich betrachtet, liegt eher beim Rest der Welt, bei den sieben Gegnern, auf die der 24-malige Grand Slam-Champion früher oder später nun in Turin treffen wird – also auch bei Alexander Zverev (26), dem deutschen Spitzenmann, der sich in seiner Comeback-Saison doch einigermaßen souverän für den Saisonabschluss qualifizierte. Oder auch bei Carlos Alcaraz (20), dem spanischen Wunderknaben, der nach einem formidablen ersten Halbjahr, gekrönt durch den Wimbledonsieg gegen Djokovic, zuletzt über Erschöpfung und leichte Motivationsschwierigkeiten klagte. Zverev und Alcaraz dürfen Djokovic zunächst aus dem Weg gehen, sie treten in der anderen Vorrundengruppe am Montag dann auch sofort aufeinander.

Djokovic spielt selbst für seine Verhältnisse eine außergewöhnliche Situation

Im Januar 2018 gewann Djokovic seinen ersten Grand Slam-Titel bei den Australian Open, danach zerstörte er langsam, aber sicher die Zweiteilung der Tennis-Macht von Roger Federer und Rafael Nadal, überholte die alten Granden – und ist jetzt, im Herbst 2023, immer noch da. Als Nummer eins, als der Mann, den es überall und jederzeit zu schlagen gilt. Vor den ersten WM-Ballwechseln mit Becker-Arbeitgeber Rune kann der Bewegungskünstler und Ausdauerläufer sogar auf eine seiner besten Karrierebilanzen verweisen: 51 Siegen stehen in der laufenden 2023er-Serie nur fünf Niederlagegen gegenüber, die schmerzlichste sicher jene auf dem heiligen Wimbledon-Rasen im Finale gegen Alcaraz. In Turin braucht der ewige Djokovic nur einen einzigen Sieg in der Vorrunde, um bereits seinen Gipfelrang in der Bestenliste zu verteidigen.

Zwei von Djokovics Rivalen in der Vorrundenphase waren noch im ABC-Schützen oder Kindergarten-Alter, als der Serbe in die Weltspitze vorpreschte – der Südtiroler Jannik Sinner (22) und eben Rune, der heißblütige Däne, der zunächst WM-Bekanntschaft mit Djokovic machen wird. Auch Zverev betrachtete Djokovic als Jugendlicher und Teenager noch mit staunenden Augen, bevor er zum Gegenspieler wurde. Immerhin schon vier Mal standen sich Zverev und Djokovic auf der WM-Bühne gegenüber, 2018, bei Zverevs sensationellem Sieg sogar zwei Mal bei einem Turnier. Zverev verlor in der Vorrunde, gewann dann aber das Finale. „Novak ist sicher der Favorit, was auch sonst“, sagt Zverev, „aber ich rechne mir gegen jeden Gegner hier was aus. Ich will hier einen guten Abschluss haben und Schwung für 2024 mitnehmen.“

