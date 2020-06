Europa League NRW will Europa-League-Finalturnier ausrichten

Essen Der DFB will sich auch mit NRW um die Austragung der Europa League bewerben. Mögliche Spielorte: Gelsenkirchen, Düsseldorf und Duisburg.

Die Finalrunde der Fußball-Europa League könnte in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Nach Informationen dieser Redaktion will sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit NRW um die Austragung bewerben. Die Partien des Finalturniers sollen im Falle des Zuschlags in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln stattfinden. Auch Duisburg könnte ein Austragungsort sein.

Zunächst hatte der Sportbuzzer darüber berichtet. Mönchengladbach und Dortmund sollen die Anfrage des Verbandes abgelehnt haben.

Als Ausrichter zieht der DFB außerdem die Rhein-Main-Region mit Frankfurt, Sinsheim, Wiesbaden und Mainz in Betracht. Darüber berichtete auch die „Süddeutschen Zeitung“ am Dienstag. Favorisiert ist allerdings nach Inforamtionen dieser Redaktion NRW. Die Region bringt aus Sicht des DFB und der Europäischen Fußball-Union Uefa den Vorteil mit sich, dass man nur eine Landesregierung als Ansprechpartner hat und die Hygienebestimmungen in der Corona-Krise leichter umsetzbar sind. Frankfurt, Mainz und Wiesbaden (alle Hessen) und Sinsheim (Baden-Württemberg) liegen in zwei verschiedenen Bundesländern. Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte sich der DFB nicht zu den Plänen für die Europa League äußern.

Bayer Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt in der Europa League

Die ausstehenden Spiele des Wettbewerbs würden in Turnierform stattfinden. Die Mannschaften - darunter aus der Bundesliga Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg, würden an einem Ort wohnen und die Spiele in verschiedenen Stadien austragen.

Ursprünglich sollte das Finale am 27. Mai im polnischen Danzik ausgetragen werden. Die Entscheidung trifft das Uefa-Exekutivkommitee bei seiner Sitzung am 17. und 18. Juni.

Europa League seit Mitte März unterbrochen

Der Wettbewerb war wie die Champions League wegen der Corona-Pandemie im März mitten im Achtelfinale unterbrochen worden. Jetzt sollen alle noch ausstehenden Partien Mitte und Ende August in einer Region ausgetragen werden.

Frankfurt hatte auch Interesse an der Ausrichtung der ähnlich konzipierten Champions-League-Finalrunde. Da gilt inzwischen aber Portugals Hauptstadt Lissabon als Favorit.

Auch Finale der Champions League offen

Auch der Finalspielort in der Champions League steht noch nicht fest. Laut einem Bericht der New York Times soll das Endspiel verschoben werden. Istanbul soll als Ausrichter nicht mehr infrage kommen. Stattdessen wird laut Bild-Zeitung auch über ein Blitz-Turnier nachgedacht. In der Champions League spielen noch der FC Bayern München und RB Leipzig. Während sich Leipzig bereits für das Viertelfinale qualifiziert hat, muss der deutsche Rekordmeister noch zum Rückspiel gegen den FC Chelsea antreten.