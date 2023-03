Nur rund sechs Millionen TV-Zuschauer bei Länderspiel

Berlin. Die Zuschauerzahl beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Peru lag beim ZDF unter den sonst üblichen Werten. Ärger über Tonprobleme.

Das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel in Katar hat verhältnismäßig wenige Menschen vor die Fernsehgeräte gelockt. Den 2:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Peru sahen am Samstagabend im ZDF 6,37 Millionen Zuschauer. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 25,3 Prozent.

ZDF entschuldigt sich für Tonprobleme beim Länderspiel

Die Live-Übertragung aus Mainz war zwar die meistgesehene TV-Sendung des Tages. Die Reichweite lag aber unter den sonst üblichen Werten für Länderspiele im ZDF. Die nächste Partie der Nationalmannschaft am Dienstag gegen Belgien überträgt RTL.

Verärgert zeigten sich Fernsehzuschauer am Samstag über die wechselnde Lautstärke bei der Fußball-Sendung. Das ZDF entschuldigte sich via Twitter für die technischen Schwierigkeiten bei der Übertragung. "Wir hatten im Vorlauf leider Probleme in der Dolby-Tonübertragung", schrieb der Sender.

Mehr News und Infos zur Nationalmannschaft

Bei den Wintersport-Übertragungen am Nachmittag war die Nordische Kombination im Zweiten mit 2,13 Millionen Zuschauern (15,4 Prozent) die meistgesehene Sendung. Das Top-Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg (1:0) schauten anschließend in der ARD 1,83 Millionen Zuschauer (10,4 Prozent). (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport