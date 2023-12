Ole Braunschweig holt Silber bei Kurzbahn-EM

Otopeni Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im rumänischen Otopeni für die erste deutsche Medaille gesorgt.

Der Berliner schlug über 50 Meter in 23,00 Sekunden mit 16 Hundertstelsekunden Rückstand auf den Franzosen Mewen Tomac als Zweiter an und bekam Silber.

„Ich freue mich mega und kann das noch gar nicht in Worte fassen. Es ist fast schade, dass es nicht gleich auch noch geklappt hat, die 23 Sekunden zu knacken. Aber ich habe am Sonntag ja noch eine Chance in der Staffel“, sagte Braunschweig.