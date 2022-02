Großer Jubel nach Gold und Silber im Skeleton. Deutschland führt den Medaillenspiegel bei Olympia 2022 in Peking an.

Olympia 2022 Medaillenspiegel bei Olympia 2022 in Peking - Deutschland wieder in Führung

Essen. Im Medaillenspiegel zeigt sich, welche Nationen besondere Spiele erleben. Deutschland führt. Hier eine Übersicht bei Olympia 2022.

Wie immer bei den Olympischen Spielen schauen die Fans auf den Medaillenspiegel, natürlich auch bei Olympia 2022 (hier alle Neuigkeiten im Ticker). Wie schneidet Deutschland ab? Welche Nationen erleben besondere Winterspiele? Hier erhalten Sie eine Übersicht. Für Deutschland sieht es bei Olympia in Peking sehr gut aus. Nach 52 von 109 Wettbewerben liegt Deutschland vor Norwegen in Führung. Im Skeleton gab es am Freitag einen Doppelsieg und die siebte Goldmedaille.

Olympia 2022: Der Medaillenspiegel (Gold, Silber, Bronze, Gesamt)

1. Deutschland 7 4 0 11 2. Norwegen 6 3 5 14 3. Niederlande 5 4 1 10 4. Schweden 5 2 2 9 5. Österreich 4 6 4 14 6. USA 4 5 1 10 7. China 3 3 1 7 8. Russisches Olymp. Komitee 2 4 6 12 9. Italien 2 4 4 10 10. Japan 2 2 4 8

Olympia 2022 in Peking: Medaillen des Tages

Um die Führung im Medaillenspiegel zu behaupten, muss Deutschland in den anderen Disziplinen bei Olympia 2022 nachlegen. Aktuell liegt Deutschland mit sieben Goldmedaillen auf Platz eins. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Medaillen des Tages.

Deutschland hat gute Chancen, im Medaillenspiegel weit vorne zu landen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang schafften die Athleten den Sprung auf Platz zwei. Und bei Olympia 2022?

Olympia 2022 in Peking: Diese Nationen können im Medaillenspiegel weit vorne landen

Norwegen

Deutschland

Österreich

Schweden

USA

Niederlande

China

Italien

Russian Olympic Committee

Siegerehrung beim Skeleton: Die deutschen Doppel-Sieger Christopher Grotheer (l., Gold) und Axel Jungk (m., Silber) stehen mit dem Chinesen Wengang Yan auf dem Podium. Foto: Getty

