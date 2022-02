Olympia: Entscheidungen und deutsche Gold-Hoffnungen am Samstag

Essen. Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Samstag bleibt Skeleton die größte deutsche Medaillenhoffnung.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) hat es am Freitag die nächste Goldmedaille für Deutschland geben. Christopher Grotheer hat die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing fortgesetzt und sich mit großem Vorsprung zum ersten deutschen Skeleton-Olympiasieger gekrönt.

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

Das deutsche Olympia-Team startet mit einigen Medaillenhoffnungen in das mittlere Wochenende der Winterspiele in China. Vor allem im Skeleton sind an diesem Samstag weitere Podestplätze in greifbarer Nähe. Hannah Neise ist Zweite nach zwei Läufen, Tina Herrmann belegt Rang drei. Die Entscheidung fällt im vierten Lauf (14.55 Uhr).

Olympia 2022: Deutsche Gold-Hoffnungen am Samstag

Auf Zählbares spekulieren zuvor zunächst die Biathleten im Sprint der Männer über zehn Kilometer (10.00 Uhr) und die bisher enttäuschenden Skispringer beim ersten Wettbewerb von der Großschanze (13.00 Uhr). Auch die deutschen Skilangläuferinnen rechnen sich im Staffelrennen (8.30 Uhr) etwas aus.

Außerdem werden die Olympiasieger über 500 Meter der Herren im Eisschnelllauf und im Mixed-Wettbewerb der Snowboardcrosser ermittelt. Das deutsche Eishockey-Team tritt zwei Tage nach der 1:5-Auftaktpleite gegen Kanada zum Vorrundenspiel gegen China an (9.40 Uhr) und ist Favorit gegen die Auswahl des Gastgebers.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Samstag, 12.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 10km Sprint

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eiskunstlauf, Eistanz

Eisschelllauf Frauen-Team, Viertelfinale

Eisschnelllauf Männer, 500m, Finale

Skeleton Frauen, Finale

Skilanglauf Frauen, 4x5km

Skispringen Männer, Großschanze, Finale

Snowboard Mixed-Team, Cross, Finale

Sonntag, 13.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Riesenslalom, Finale

Biathlon Frauen, Verfolgung 10km

Biathlon Männer, Verfolgung 12,5km

Bobsport Frauen, Monobob, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Frauen, 500m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 3000m Staffel, Finale

Shorttrack Männer, 500m, Finale

Skilanglauf Männer, 4x10km Staffel

Montag, 14.02.2022 - 5 Entscheidungen:

Bobsport Frauen, Monobob, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Freestyle-Skiing Frauen, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

Fresstyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Männer, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15.02.2022 - 9 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Abfahrt

Biathlon Männer, 4x7,5km Staffel

Bobsport Männer, Zweisitzer, Finale

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finals

Eisschnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finals

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Nordische Kombination Einzel, Großschanze

Snowboard Frauen, Big Air, Finale

Snowboard Männer, Big Air, Finale

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6km Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500m, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000m, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000m, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000m

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50km Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Bobsport Männer, Viersitzer, Finale

Curling Frauen, Finale

Eishockey Männer, Finale

Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

Skilanglauf Frauen, 30km Massenstart

Abschlussfeier

