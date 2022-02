Olympia: USA beim Eishockey raus - Slowakei im Halbfinale

Peking. Die USA sind im Eishockey bei Olympia 2022 rausgeflogen. Sie verloren gegen die Slowakei. Auch Russland steht im Halbfinale.

Deutschland-Bezwinger Slowakei und Rekord-Olympiasieger Russland stehen als erste Halbfinalisten beim Eishockey-Turnier der Winterspiele von Peking (hier alle Neuigkeiten in unserem Olympia-Newsblog) fest. Der Olympiasieger von 2018 aus Russland hatte am Mittwoch im Viertelfinale viel Mühe mit den Debütanten aus Dänemark beim 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Trotz drückender Überlegenheit und einer einseitigen Schussstatistik gelang der entscheidende Treffer von Wjatscheslaw Woinow, der schon vor vier Jahren zu dem Team gehörte, das Deutschland im Endspiel bezwang, erst gut vier Minuten vor dem Spielende in Überzahl.

Die Slowakei hatte zuvor das junge US-Team mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen niedergerungen. Den entscheidenden Penalty verwandelte der Ex-NHL-Profi Peter Cehlarik. „Jetzt haben wir die Chance auf eine Medaille. Aber ich versuche, ruhig zu bleiben“, sagte Cehlarik. „Der Job ist noch nicht beendet.“ Kapitän Marek Hrivik hatte die Slowaken erst mit seinem Ausgleich zum 2:2 44 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet.

Olympia-Eishockey: USA hatte Deutschland rausgeworfen

Für die mit vielen Collegespielern angereisten USA war es im vierten Turnierspiel die erste Niederlage. Ex-Weltmeister Slowakei hatte Deutschland am Dienstag deutlich mit 4:0 im Entscheidungsspiel um den Einzug ins Viertelfinale aus dem Turnier geschossen. (dpa)

