Olympia: Zverev schreibt Geschichte - so lief der Sonntag

Tokio/Essen. Mehr als die Hälfte der Olympischen Spiele ist inzwischen rum - und auch am Sonntag gab es wieder Medaillen für Team D.

Am Sonntag stand in Tokio vielleicht das Highlight der Olympischen Spiele an: Das Sprint-Finale über 100 Meter der Herren. Für Deutschland hat Alexander Zverev eine Goldmedaille im Tennis gewonnen. In diesem Artikel informieren wir Sie fortlaufend über alle Entscheidungen und alles Wichtige zu zum neunen Wettkampftag.

Bolts Nachfolger aus Italien: Jacobs siegt über 100 Meter

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 100 Meter gewonnen. Jacobs setzte sich am Sonntag in 9,80 Sekunden vor dem US-Amerikaner Fred Kerley und Andre de Grasse aus Kanada durch und wurde Nachfolger des Jamaikaners Usain Bolt, der zuvor dreimal nacheinander jeweils Gold über die 100 und 200 Meter gewonnen hatte.

Zwei Olympiasieger im Hochsprung: Barshim und Tamberi

Der olympische Medaillenkampf im Hochsprung ist mit zwei Goldmedaillengewinnern zu Ende gegangen. Essa Mutaz Barshim aus Katar und der Italiener Gianmarco Tamberi überquerten am Sonntag in Tokio 2,37 Meter und hatten die gleiche Anzahl von Fehlversuchen. Dritter wurde Maksim Nedasekau (Belarus), der ebenfalls 2,37 Meter schaffte. Dem 30-jährigen Barshim, Weltmeister von 2019 und 2017, gelang im dritten Anlauf der Olympiasieg. Bei den Spielen 2016 in Rio und 2012 in London hatte er jeweils Silber geholt. Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) schied in der Qualifikation aus.

Dreisprung: Yulimar Rojas aus Venezuela mit Weltrekord

Mit einem Weltrekord hat Yulimar Rojas aus Venezuela ihren ersten Olympiasieg im Dreisprung gekrönt. Die zweimalige Weltmeisterin flog am Sonntag in Tokio im letzten Versuch auf 15,67 Meter. Damit übertrumpfte sie die Bestmarke von Inessa Krawez: Die Ukrainerin war bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 in Göteborg 15,50 Meter gesprungen.

Deutsche Handballer im Viertelfinale gegen Ägypten

Die deutschen Handballer haben bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Brasilien zum Abschluss der Vorrunde mit 29:25 (16:12) und sicherte sich damit den noch fehlenden Punkt. Bestere deutsche Torschützen waren Juri Knorr und Steffen Weinhold mit jeweils sechs Treffern.

Durch den dritten Sieg im fünften Spiel schloss das deutsche Team die erste Turnierphase mit 6:4 Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe A ab. Gegner im Viertelfinale am Dienstag ist Afrikameister Ägypten, Vizeweltmeister Schweden oder Rio-Olympiasieger Dänemark.

Tischtennis: Frauen- und Männerteam im Viertelfinale

Die deutschen Tischtennis-Männer haben wie das Frauen-Team das olympische Viertelfinale in Tokio erreicht. Gegen Portugal setzte sich das an Position zwei gesetzte Team mit Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska am Sonntag mit 3:0 durch. Nächster Gegner ist am Dienstag (7.30 Uhr MESZ) die an sieben gesetzte Auswahl Taiwans. Bei den Sommerspielen in Rio vor fünf Jahren hatte die deutsche Mannschaft Bronze erobert, in Tokio gewann Ovtcharov bereits Einzel-Bronze.

Zuvor hatten bereits die Frauen durch ein 3:0 gegen Australien das Weiterkommen geschafft. Sie spielen am Dienstag (3.00 Uhr/MESZ) gegen Südkorea oder Polen um den Einzug ins Halbfinale.

US-Amerikaner Bromell verpasst Sprint-Finale bei Olympia

Gold-Mitfavorit Trayvon Bromell hat das Olympia-Finale über die 100 Meter verpasst. Der 26-jährige US-Amerikaner wurde am Sonntag in seinem Halbfinale mit 10,00 Sekunden nur Dritter hinter dem zeitgleichen Nigerianer Enoch Adegoke. Bromell, der im Juni in 9,77 Sekunden die siebtschnellste Zeit der Geschichte gesprintet war, hatte sich schon durch seinen Vorlauf zittern müssen.

Der Chinese Su Bingtian zog als Topmann der Halbfinals in 9,83 Sekunden vor dem zeitgleichen Ronnie Baker aus den USA ins Finale ein. Su Bingtian stellte zugleich einen asiatischen Rekord auf.

Historische Medaille sicher: Ringerin Rotter-Focken kämpft um Gold

Aline Rotter-Focken hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) einen historischen Erfolg beschert. Durch ihren Einzug ins Finale von Tokio hat die Ex-Weltmeisterin die erste olympische Medaille einer deutschen Ringerin sicher. Rotter-Focken kämpft am Montag um Gold gegen die fünfmalige Weltmeisterin Adeline Gray aus den USA.

Die 30 Jahre alte Krefelderin gewann im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 76 kg gegen die japanische Vize-Weltmeisterin Hiroe Minagawa. Zuvor hatte sich Rotter-Focken gegen Wassilissa Marsaljuk (Belarus) und Zhou Qian (China) durchgesetzt.

Tennis: Zverev holt Olympia-Gold!

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen als erster deutscher Tennisprofi die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen. Der 24-jährige Hamburger siegte am Sonntag im Finale souverän mit 6:3, 6:1 gegen Karen Chatschanow (ROC) und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Es ist die vierte Goldmedaille für Deutschland in Tokio nach den Dressurreiterinnen (Team und Jessica von Bredow-Werndl im Einzel) und Slalom-Kanutin Ricarda Funk.

Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch im Olympia-Viertelfinale

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig darf weiter vom erneuten Gold-Coup träumen. Im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Tokio setzte sich Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa mit 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) durch und zog ins Viertelfinale ein. Dort trifft das deutsche Duo auf gegen Lidianny Echevarria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega (Kuba) oder April Ross/Alix Klineman (USA).

Tennis: Bencic verpasst goldenes Double

Belinda Bencic hat das goldene Tennis-Double bei den Olympischen Spielen verpasst. Einen Tag nach ihrem Triumph im Einzel unterlag die 24 Jahre alte Schweizerin mit ihrer Partnerin Viktorija Golubic den Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova 5:7, 1:6. Beide Wettbewerbe hatte zuletzt Serena Williams 2012 in London gewonnen.

Europameisterin Punzel Siebte im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett

Wasserspringerin Tina Punzel hat die Olympischen Spiele in Tokio mit einem guten siebten Platz vom Drei-Meter-Brett beendet. Die Europameisterin erreichte am Sonntag im Finale 302,95 Punkte. Damit blieb sie als zweitbeste Europäerin knapp hinter ihren 311,05 Punkten aus dem Halbfinale zurück. Die dreimalige Olympiasiegerin und Favoritin Shi Tingmao aus China wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann mit starken 383,50 Punkten. Sie gewann vor ihrer Kollegin Wang Han und der Krysta Palmer aus den USA.

Segler Buhl verpasst Medaille im Laser knapp

Lasersegler Philipp Buhl hat auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen eine Medaille knapp verpasst. Der 31 Jahre alte Weltmeister aus Sonthofen belegte nach einem dritten Rang im Medaillenrennen Platz fünf in der Gesamtabrechnung. Der Australier Matt Wearn holte Gold vor Tonci Stipanovic aus Kroatien und dem Norweger Hermann Tomasgaard.

Niederlage für Florett-Herren - deutsche Fechter ohne Olympia-Medaille

Deutschlands Fechter beenden die zweiten Olympischen Spiele in Folge ohne Medaille. Die Florett-Herren verloren im abschließenden Teamwettkampf am Sonntag ihr Viertelfinale gegen die favorisierten US-Amerikaner mit 36:45. Der Deutsche Fechter-Bund geht somit wie schon bei den Sommerspielen vor fünf Jahren in Rio de Janeiro leer aus. „Die Mannschaft ist sehr traurig, wir hatten eine gute Chance gegen den Top-Favoriten“, sagte ein enttäuschter Andre Sanita.

Ringen: Rotter-Focken im Olympia-Halbfinale

Ringerin Aline Rotter-Focken greift bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einer Medaille. Die 30 Jahre alte Krefelderin zog in der Klasse bis 76 kg nach Siegen über Wasilisa Marsaliuk (Belarus) und Zhou Qian (China) souverän ins Halbfinale ein, das noch am Sonntag ab 11.15 Uhr (MESZ) ausgetragen wird. Rotter-Focken trifft auf die Japanerin Hiroe Minagawa.

US-Turnstar Biles auch am Boden nicht am Start

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat auch ihren für Montag geplanten Start bei der Olympia-Entscheidung am Boden abgesagt. Das teilte der US-Verband mit. Dem Turnstar bleibt in Tokio somit nur noch der Wettkampf am Schwebebalken am Dienstag, um eine der ursprünglich fünf erhofften Goldmedaillen zu holen. Eine Entscheidung darüber soll „später“ erfolgen. „So oder so - wir stehen alle hinter dir, Simone“, teilte der Verband USA Gymnastics via Twitter mit.

Kugelstoßerin Gambetta bei Gong-Sieg Achte

Die deutsche Kugelstoß-Meisterin Sara Gambetta hat sich in ihrem ersten olympischen Finale teuer verkauft und mit persönlicher Bestleistung den achten Platz belegt. Beim Sieg der chinesischen Weltmeisterin Gong Lijiao steigerte die 28-Jährige aus Halle/Saale ihren Hausrekord um zwei Zentimeter auf 18,88 m. In den Medaillenkampf konnte sie damit aber nicht eingreifen.

18 neue Corona-Fälle bei Olympischen Spielen in Tokio

Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio sind 18 neue Corona-Fälle registriert worden. Das vermeldeten die Organisatoren am Sonntag. Der Höchstwert war am Freitag mit 27 Neuinfektionen erreicht worden. Ein Athlet aus dem olympischen Dorf ist betroffen.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 259. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 24 Sportler mit dem Coronavirus. Am Tag der Eröffnungsfeier hatte es im deutschen Team in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Vielseitigkeit: Team nur auf Rang sechs, Jung auf Platz zehn

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist im Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kampf um die Medaillen deutlich zurückgefallen. Nach Fehlern von Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant und Michael Jung aus Horb mit Chipmunk rutschte das Trio am Sonntag von Platz zwei auf sechs. Im Einzel fiel Jung vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) auf Rang zehn. Zweite ist hingegen Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande hinter dem Briten Oliver Townend mit Ballaghmor Class.

Goldtraum lebt: Hockey-Männer stürmen ins Halbfinale

Rio-Revanche geglückt, der Goldtraum lebt: Die deutschen Hockey-Männer haben bei den Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gewann im Viertelfinale gegen Olympiasieger Argentinien nach einer überzeugenden Leistung mit 3:1 (1:0) und greift in Tokio nach olympischem Edelmetall.

Verteidiger Lukas Windfeder mit einem Doppelpack (19. und 48.) und Timm Alexander Herzbruch (40.) trafen jeweils nach Strafecken. Der Gegentreffer acht Minuten vor dem Ende brachte den deutschen Sieg nicht mehr in Gefahr.

Schwimmen: Weltmeister Wellbrock gewinnt Olympia-Bronze

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat die erste Männer-Medaille eines deutschen Beckenschwimmers bei Olympischen Spielen seit über zwei Jahrzehnten gewonnen. Der 23-Jährige schlug am Sonntag in Tokio über 1500 Meter Freistil beim Sieg des 800-Meter-Olympiasieger Robert Finke aus den USA als Dritter an und sicherte sich Bronze. In 14:40,91 Minuten blieb er auch noch hinter Vize-Weltmeister Michailo Romantschuk aus der Ukraine, der die Silbermedaille gewann.

Weitsprung: Weltmeisterin Mihambo zieht ins Finale ein

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist mit kleineren Anlaufschwierigkeiten und einem Ausrufezeichen ins Unternehmen Olympia-Gold gestartet. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation von Tokio im letzten Versuch auf die Saisonbestleistung von 6,98 m und überbot damit die für den direkten Einzug ins Finale nötigen 6,75 deutlich.

US-Schwimmstar Dressel gewinnt viertes Gold in Tokio

Der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel hat bei den Olympischen Spielen in Tokio seine vierte Goldmedaille gewonnen. Der 13-malige Weltmeister siegte im Finale über 50 m Freistil in 21,07 Sekunden vor Florent Manaudou (Frankreich) und Bruno Fratus (Brasilien). Zuvor hatte der 24-Jährige aus Florida bereits über 100 m Freistil und 100 m Schmetterling sowie mit der 4x100-m-Freistilstaffel der Amerikaner triumphiert.

3000 Meter Hindernis: Gesa Krause zieht souverän ins Olympia-Finale ein

Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist ohne Probleme ins Finale der Olympischen Spiele von Tokio über 3000 m Hindernis eingezogen. Zwei Tage vor ihrem 29. Geburtstag kam Krause in ihrem Vorlauf auf Platz zwei und erreichte damit sicher die Entscheidung am Mittwoch (13.00 Uhr MESZ).

