Erfolgreicher Olympia-Start: Die deutschen Athletinnen liefern ab

Essen. Vor allem die Frauen des deutschen Teams sorgen bei Olympia derzeit für Glanzlichter. Eine schöne Momentaufnahme. Der Kommentar.

Der 27. Juli läuft in den USA unter anderem als „Tag des Stelzenlaufens“. In Finnland ist Unikeonpäivä – Siebenschläfer-Tag oder auch: „Tag der Schlafmütze“. Ricarda Funk, Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl waren an diesem 27. Juli zum Glück hellwach. Sie sorgten in Tokio für die ersten deutschen Goldmedaillen. „Es ist ein bisschen wie Tanzen auf dem Wasser“, beschrieb Ricarda Funk ihren Gold-Ritt auf den Wildwasserwellen, ehe die drei deutschen Reiterinnen im Dressur-Viereck auf ihren Vierbeinern zum Olympiasieg tänzelten.