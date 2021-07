Olympia live im Free-TV: Welcher Sender heute überträgt

Essen/Tokio. Wo läuft die Olympia-Übertragung heute live im TV? Wir erklären, wo Sie die Olympischen Spiele im Fernsehen schauen können.

Wenn man so will, beginnen gerade für viele Sportfans ganz besondere Tage, denn Olympia 2021 steht an. Bei insgesamt 339 Entscheidungen wird bei Olympia in diesem Jahr in Tokio um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze gekämpft, in 33 Sportarten und 51 Disziplinen.

Und auch Fernsehzuschauer können in diesem Jahr wieder live dabei sein. Denn sowohl die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie der Sportsender Eurosport sind bis zum 8. August bei Olympia vor Ort in Tokio, um zahlreiche Wettkämpfe und Entscheidungen zu übertragen.

Doch welcher TV-Sender überträgt Olympia heute live? In diesem Artikel liefern wir Ihnen einen Überblick.

Olympia live im Free-TV sehen: Welcher Sender überträgt die Wettkämpfe heute?

Am Sonntag überträgt die ARD von kurz nach Mitternacht bis 17 Uhr am Nachmittag. Am Sonntag stehen bei den Olympischen Spielen einige Entscheidungen an.

Das zeigt die ARD am Sonntag

06.00 Radsport: Straßenrennen Damen, Finale

08.00 Wasserspringen: 3 m Synchron Damen, Finale

Kanuslalom: Kajak Damen, Vorläufe; Kanu Herren, Vorläufe

Kanuslalom: Kajak Damen, Vorläufe; Kanu Herren, Vorläufe 09.40 Bogenschießen: Mannschaft Damen, Finale

Beachvolleyball: Damen und Herren, Vorrunde

Badminton: Damen und Herren, Vorrunde

Tennis: Damen und Herren, Vorrunde

10.00 Reiten: Dressur, 2. Tag

10.00 Judo: Damen bis 52 kg, Finale;

12.00 Herren bis 66 kg, Finale

10.30 Fußball: Herren, Vorrunde, Brasilien - Elfenbeinküste

12.00 Schwimmen: 100 m Rücken Damen, Vorläufe;

200 m Freistil Herren, Vorläufe; 100 m Rücken Herren, Vorläufe;

400 m Freistil Damen, Vorläufe;

4x100 m Freistil Staffel Herren, Vorläufe

12.50 Gewichtheben: Herren bis 61 kg, bis 67 kg, Finale

12.55 Fechten: Florett Damen, Finale; Degen Herren, Finale

13.30 Fußball: Herren, Vorrunde, Deutschland - Saudi-Arabien

13.30 Taekwondo: Damen bis 57 kg, Finale;

Herren bis 68 kg, Finale

Beachvolleyball: Vorrunde

Basketball: Herren und Damen, Vorrunde

Badminton: Herren und Damen, Vorrunde

Handball: Damen, Vorrunde

Startschuss für die Basketballer: NBA-Superstar Kevin Durant trifft mit den USA am Sonntag auf Frankreich. Foto: Getty.

Olympia 2021 live im TV: Wann welcher Sender überträgt

Vorweg: Der Sender Eurosport überträgt täglich zahlreiche Wettkämpfe der Olympischen Spiele. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte hingegen auf. Wir liefern einen Überblick darüber, wann welcher Sender live aus Tokio überträgt.

Samstag, 24. Juli; ZDF

Sonntag, 25. Juli: ARD

Montag, 26. Juli: ZDF

Dienstag, 27. Juli: ARD

Mittwoch, 28. Juli: ZDF

Donnerstag, 29. Juli: ARD

Freitag, 30, Juli: ZDF

Samstag, 31. Juli: ARD

Sonntag, 01. August: ZDF

Montag, 02. August: ARD

Dienstag, 03. August: ZDF

Mittwoch, 04. August: ARD

Donnerstag, 05. August: ZDF

Freitag, 06. August: ARD

Samstag, 07. August: ZDF

Sonntag, 08. August: ARD

Olympia 2021 im Live-Stream sehen: So geht’s

ARD und ZDF teilen sich bei Olympia die Übertragungsrechte. Foto: dpa

Neben der Übertragung im Free-TV bieten alle drei Olympia-Sender auch einen Live-Stream ihres Programms im Internet an. Mehr noch! Sowohl ARD, ZDF als auch Eurosport zeigen in ihren Mediatheken ne nach Wettkampftag sogar bis zu 27 parallele Olympia-Streams. So kommt garantiert jeder Sportfan auf seine Kosten.

Die Mediatheken von ARD und ZDF sind kostenlos auf den jeweiligen Websites abrufbar.

Bei Eurosport hingegen muss für die Übertragung im Live-Stream gezahlt werden. Gebucht werden können die Streams auf mehrere Möglichkeiten, etwa via DAZN, Joyn oder dem Eurosport-Player.

Olympia 2021 in Tokio: Wer sind die Moderatoren im TV?

Viele der Olympia-Wettkämpfe werden in diesem Jahr parallel von Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Heißt: Es gibt für die Spiele in Tokio gleich drei Moderationsgespanne

Moderation in der ARD: Jessy Wellmer und Alexander Bommes

Jessy Wellmer und Alexander Bommes Moderation beim ZDF: Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne

Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne Moderation bei Eurosport: Fabian Hambüchen und Gerhard Leinauer

Wird in der ARD zahlreiche Olympia-Übertragungen moderieren: Jessy Wellmer. Foto: dpa

Olympia live im TV: Wer sind die Experten?

Natürlich werden den Moderatoren auch namhafte Experten an die Seite gestellt – gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es unter den Experten reichlich Olympia-Erfahrung.

Experten in der ARD (u.a.): Julius Brink, Frank Busemann

(u.a.): Julius Brink, Frank Busemann Experte beim ZDF (u.a.): Jonas Reckermann, Philipp Crone, Christian Keller, Ronny Ziesmer, Kristina Vogel

(u.a.): Jonas Reckermann, Philipp Crone, Christian Keller, Ronny Ziesmer, Kristina Vogel Experten bei Eurosport (u.a.): Ole Bischof, Simone Blum, Heike Drechsler, Pascal Hens, Fanny Rinne, Britta Heidemann. (rha)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Olympia