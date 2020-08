Personalsorgen bei Bayern-Gegner Chelsea - Pulisic fällt aus

London. Chelsea verliert nicht nur das FA-Cup-Finale gegen Arsenal sondern verletztungsbedingt gleich drei Spieler. Pulisic fehlt wohl gegen die Bayern.

Der FC Chelsea hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern München große Personalprobleme. Bei der 1:2-Niederlage im FA-Cup-Finale gegen den Londoner Stadtrivalen FC Arsenal verletzten sich am Samstag der Ex-Dortmunder Christian Pulisic, Kapitän César Azpilicueta und Pedro.

Lampard: Ex-BVB-Profi Pulisic nächste Woche "nicht fit"

Das Ausmaß der Muskelverletzungen von Pulisic und Azpilicueta müsse noch festgestellt werden, sie würden aber "eindeutig nicht fit für nächste Woche" sein, sagte Blues-Trainer Frank Lampard. Für den Spanier Pedro, der den Club nach der Saison verlässt, sei es aufgrund der Schulterverletzung "wahrscheinlich" das letzte Spiel für Chelsea gewesen.

Bayern hat gegen Chelsea in der Champions League beste Chancen

Bayern empfängt den Verein aus der englischen Premier League im Kampf um den Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse am 8. August (21 Uhr/Sky) und besitzt nach dem 3:0-Auswärtssieg im ersten Duell beste Chancen. Chelsea hatte gegen Arsenal bereits auf einen Einsatz des angeschlagen auf der Bank sitzenden N’Golo Kanté verzichtet, Ruben Loftus-Cheek fehlte. "Ich suche keine Entschuldigungen, weil wir nicht gut genug gespielt haben, aber es fühlte sich wie der Wendepunkt an, als alles zur gleichen Zeit zusammenkam", sagte Lampard über die neuen Verletzungen im FA-Cup-Finale. (dpa)